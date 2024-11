L’ex edicola sul Corso è nel degrado

L’ex edicola di Corso Vittorio Emanuele a Salerno si trova in uno stato di abbandono che richiede interventi immediati. A lanciare l’allarme è il consigliere del Partito Socialista Italiano (Psi) Rino Avella, che sollecita l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti per risolvere una situazione che desta preoccupazione tra i cittadini.Questa struttura, un tempo punto di riferimento per molti salernitani, è oggi un simbolo di degrado nel cuore della città. Per generazioni, l’edicola è stata un luogo frequentato per l’acquisto di quotidiani, riviste e oggetti di cancelleria, consolidando un legame affettivo con la comunità locale. Oggi, però, versa in condizioni precarie dal punto di vista dell’igiene pubblica e della sicurezza. «Il manufatto, arrugginito in vari punti, appare abbandonato da anni: oggi risulta ricettacolo di immondizia, ‘frequentato’ da topi e da taluni barboni che spesso la utilizzano per i loro bisogni fisiologici», ha dichiarato il consigliere Rino Avella. La sua denuncia mette in evidenza una problematica che non può essere ignorata, soprattutto in vista dell’imminente arrivo dei visitatori per l’evento delle Luci d’Artista.«A partire dalle prossime ore quella parte della city sarà frequentatissima dai visitatori – ha sottolineato Avella – Sarebbe opportuno che l’amministrazione provvedesse al ripristino delle condizioni di igiene urbana e di sicurezza». La presenza di un’area degradata nel pieno centro cittadino rappresenta non solo un problema per i residenti, ma anche un biglietto da visita poco lusinghiero per i turisti che affollano la città durante uno dei suoi periodi di maggiore affluenza. Le condizioni attuali dell’ex edicola sollevano preoccupazioni sotto vari aspetti. Dal punto di vista igienico, l’accumulo di rifiuti e la presenza di animali infestanti come i topi rappresentano un rischio per la salute pubblica. Dal punto di vista della sicurezza, il degrado strutturale, con parti arrugginite e pericolanti, costituisce una minaccia concreta per chi transita nelle vicinanze.