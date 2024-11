Salerno. Corso da re, terminato il secondo lotto

Sul fronte delle opere pubbliche, a Salerno tutto sembra procedere per il meglio. A dirlo è l’assessore al ramo Dario Loffredo, annunciando che, con l’avvio della nuova edizione di Luci d’Artista, si riapriranno al pubblico anche i Giardini della Minerva, interessati da un’importante operazione di restyling. E proprio in vista della nuova edizione della kermesse natalizia, in programma venerdì, saranno chiusi anche alcuni cantieri a partire dal corso Vittorio Emanuele con il secondo lotto che sembra giunto definitivamente al termine. Tutto pronto anche per Santa Teresa, che presto sarà restituita alla città. «Da qui a breve apriremo il cantiere del corso, il secondo lotto, interventi fatti in tempi record ed entro sabato riapriremo anche Santa Teresa che sarà nuovamente fruibile a tutti», ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Loffredo. «Oggi, purtroppo, si sa quando iniziano le opere pubbliche ma non si sa mai quando terminano e noi su questo andiamo controcorrente portando a termine interventi importanti per la città». Intanto, a partire da maggio, ci saranno novità importanti anche sul fronte del ripascimento con «una vasta spiaggia che va dal Grand Hotel fino al lido Arcobaleno. I lavori proseguono spediti e il nostro obiettivo è terminare la scogliera fino al Grand Hotel entro il mese di maggio e la spiaggia fino al lido Arcobaleno con spiagge importanti come accaduto a Mercatello», ha aggiunto l’assessore Loffredo. «Dieci giorni fa abbiamo aggiudicato la gara per l’altro lotto del ripascimento che raggiungerà Marina d’Arechi e ora non resta che occuparci della progettazione e successivamente avviare i lavori».Opere pubbliche ma non solo: con la nuova edizione di Luci d’Artista la città accoglierà, come ogni anno, un importante numero di turisti e visitatori e stavolta si potrà raggiungere il capoluogo anche attraverso lo scalo aeroportuale che di recente si è arricchito di nuove offerte con collegamenti internazionali come nel caso di Londra. Ma non solo. Ad oggi ci sono altre tre compagnie, tra cui una italiana, che sembrano intenzionate ad investire sul Salerno-Costa d’Amalfi, come conferma l’assessore al turismo Alessandro Ferrara: «Salerno è sempre più attenzionata, avremo altri voli nazionali e internazionali. Si apre un mondo, la città di Salerno è in tutti i circuiti ormai e le nuove tratte da e per Londra sono motivo di orgoglio, una occasione importante in termini occupazionali e di crescita», ha dichiarato Ferrara, anticipando l’interesse di altre compagnie aeroportuali. «Riteniamoci fortunati, abbiamo una grande realtà in crescita e siamo sicuri che porterà tanto valore aggiunto», ha detto ancora Ferrara.

Erika Noschese