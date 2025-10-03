Leggende Pokémon Z-A, svelato un nuovo trailer panoramico di sei minuti - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

‘Belve’ torna su Rai 2: Fagnani annuncia la nuova edizione dal 28 ottobre con 7 puntate
Mobilità: Telepass Mare, al via fase due della sperimentazione
Stefano De Martino compie 36 anni, festa in diretta ad ‘Affari Tuoi’
Tumori, Serie A Women-Msd unite per la prevenzione tumori Hpv-correlati
Tecnologia

Leggende Pokémon Z-A, svelato un nuovo trailer panoramico di sei minuti

  • Ottobre 3, 2025
  • 0
  • 43
  • 2 Min Read
Leggende Pokémon Z-A, svelato un nuovo trailer panoramico di sei minuti

(Adnkronos) – The Pokémon Company e Nintendo, insieme allo sviluppatore Game Freak, hanno pubblicato un nuovo trailer panoramico di sei minuti dedicato a Pokémon Legends: Z-A, offrendo un’anteprima approfondita delle principali meccaniche di gioco e delle ambientazioni che i giocatori esploreranno dal prossimo 16 ottobre su Switch 2 e Nintendo Switch. L’avventura inizia a Luminopoli, cuore pulsante della regione, dove i giocatori potranno scegliere il proprio Pokémon iniziale tra Chikorita, Tepig e Totodile. Da qui si parte per un viaggio che si snoda tra zone urbane e aree selvagge, popolate da creature libere da catturare e sfidare. Una delle novità più importanti introdotte da questo capitolo è il sistema di combattimento in tempo reale, una prima assoluta per la serie RPG, che permetterà di catturare, lottare e perfino attivare Mega Evoluzioni senza soluzione di continuità. Obiettivo finale: scalare la classifica della prestigiosa Z-A Royale, affrontando allenatori sempre più forti e formando la squadra perfetta. Non mancano le modalità multigiocatore: sarà possibile collegarsi in locale o online tramite Nintendo Switch Online per partecipare a frenetiche battaglie libere fino a quattro giocatori contemporaneamente, aggiungendo un ulteriore livello di competizione e strategia. Fuori dal campo di battaglia, i giocatori potranno stabilire la propria base all’Hotel Z, dove li attende l’enigmatico proprietario AZ. Luminopoli offrirà numerose attività secondarie: boutique alla moda per personalizzare outfit e acconciature, caffè per rilassarsi in compagnia dei propri Pokémon e punti panoramici ideali per scattare foto, come la maestosa Prism Tower che domina il centro cittadino.  Con Pokémon Legends: Z-A, Game Freak punta a rivoluzionare ancora una volta la formula classica, fondendo elementi d’azione in tempo reale con l’esplorazione libera e la profondità strategica che da sempre contraddistingue la serie. L’appuntamento è fissato per il 16 ottobre. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Tecnologia

Hitachi Vantara pubblica il Sustainability Report 2024:

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, la filiale di Hitachi Ltd. (TSE: 6501)

agest.it
Maggio 6, 2025
Tecnologia

Asus ROG Ally 2 e la sua

(Adnkronos) – Le prime immagini della nuova console portatile Asus ROG

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Apex Legends: Prodigio debutta con Sparrow, tornano

(Adnkronos) – Il mondo di Apex Legends si evolve ancora una

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Days Gone Remastered per PS5, la recensione

(Adnkronos) – Il ritorno di Days Gone su PlayStation 5, in

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Netflix si rifà il look su smart

(Adnkronos) – Netflix ha annunciato l’avvio del rilascio globale di un’importante

agest.it
Maggio 7, 2025