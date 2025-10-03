Genova, sui muri la scritta "Salvini come Kirk". Il vicepremier: "Non ho paura" - Le Cronache
Genova, sui muri la scritta “Salvini come Kirk”. Il vicepremier: “Non ho paura”

  • Ottobre 3, 2025
  • 0
  • 94
  • 2 Min Read
(Adnkronos) – "La scritta apparsa in Corso Europa a Genova, con l’inquietante messaggio 'Salvini come Kirk', è l’ennesimo atto d’odio politico che non può essere minimizzato o derubricato a semplice gesto vandalico". È quanto dichiarano i consiglieri comunali della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, intervenendo dopo la segnalazione di oggi, venerdì 3 ottobre, per quello che viene definito un "vile episodio che ha preso di mira il ministro Matteo Salvini". "Quando si arriva ad auspicare la morte di un avversario politico – aggiungono – non siamo più nel campo del confronto democratico, ma della barbarie. È tempo che il centrosinistra smetta di voltarsi dall’altra parte e prenda una posizione chiara e netta, dissociandosi senza mezze misure da chi diffonde odio e violenza". Bordilli e Bevilacqua sottolineano come "in situazioni così gravi il senso di unità non possa essere opzionale: è un dovere morale e politico. La democrazia si difende con le idee e con il rispetto, non con slogan intimidatori che nulla hanno a che vedere con il dibattito civile. Per questa scritta, come per quella apparsa nell'ex edicola di piazza Santa Fede contro la Polizia che recitava 'gli unici stranieri, gli sbirri nei quartieri', il Gruppo Lega in Consiglio comunale ha chiesto la cancellazione".  Non si è fatta attendere la risposta di Salvini, affidata ai suoi canali social: "'Salvini come Kirk'. Genova, Corso Europa. Se il buongiorno si vede dal mattino… Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta!", ha scritto il ministro.  La sindaca di Genova, Silvia Salis, "stigmatizza la scritta ingiuriosa contro Matteo Salvini, comparsa in corso Europa", come denunciato sui social dallo stesso ministro e vicepremier. "Genova vuole essere una città di pace – afferma la prima cittadina – questi messaggi violenti e minacciosi non ci appartengono e li condanniamo con fermezza. Piena solidarietà al ministro'". Così il Comune di Genova in una nota sulla scritta 'Salvini come Kirk' apparsa in corso Europa.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

