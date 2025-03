Le frontiere della responsabilità sanitaria

Interessante convegno presso l’aula consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni sulle “attuali frontiere della responsabilità sanitaria: profili sostanziali, processuali e prassi applicative” organizzato dalla Libera Associazione Forense di Nocera Inferiore, presieduta dall’avvocato Luigi Montella. Lo scorso 14 marzo una sala gremita ha seguito con grande attenzione i vari interventi degli esperti del settore. L’evento, accreditato dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore ai fini della formazione obbligatoria, ha registrato la presenza di circa centotrenta partecipanti, tra cui avvocati del Foro di Nocera Inferiore, Salerno, Avellino e Torre Annunziata e di alcuni medici tra cui il dottor Gaetano Ciancio, presidente della commissione odontoiatri presso l’Ordine dei medici di Salerno, del dottor Francesco Benevento, presidente della Federazione italiana dei medici di medicina generale della provincia di Salerno e del dottore Carlo Montinaro, presidente dell’associazione medica “Marco Levi Bianchini” di Nocera Inferiore. Di considerevole spessore gli interventi degli illustri relatori, il dottore Gianluca Di Filippo, magistrato in servizio presso la II Sezione Civile del Tribunale di Nocera Inferiore – che ha trattato la delicata tematica della Responsabilità dell’operatore sanitario, dell’onere della prova e della conseguente perimetrazione del danno risarcibile in ambito civilistico – del dottor Stefano Riccio, magistrato della II Sezione Civile del Tribunale di Nocera Inferiore – che ha intrattenuto la platea sulle condizioni di procedibilità dell’azione di responsabilità in sede civile, con particolare riferimento alla distinzione tra il procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo e la Mediazione – e l’avvocato Lucia Fiorillo, Dirigente avvocato presso la UOC Gestione Affari Legali e Contenzioso dell’Asl Salerno – che ha analizzato casi pratici e profili di responsabilità dell’operatore sanitario in ambito penale. Sono intervenuti, per cenni di saluto, in rappresentanza del sindaco di Cava de’ Tirreni, dottor Vincenzo Servalli, l’avvocato Antonella Garofalo, la presidente dell’Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore, l’avvocato Anna Laura De Nicola e il dottor Vito Colucci, presidente della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Salerno, già presidente f.f. del Tribunale di Nocera Inferiore. Visibilmente soddisfatto per il successo dell’evento, l’avvocato Luigi Montella ha espresso sentimenti di stima e di gratitudine per i relatori, per l’avvocato Anna Laura De Nicola e per il dottore Colucci, perché tutti hanno mostrato vivo interesse per le attività formative promosse da Libera Associazione Forense senza mai far mancare il loro prezioso apporto e la loro presenza ai vari incontri di studio dalla medesima promossi su tematiche giuridiche di considerevole rilievo e attualità. Il presidente Montella ha poi evidenziato la necessità, «sempre in un’ottica di leale e sincera collaborazione istituzionale, del costante confronto tra Avvocatura e Magistratura, ancor più alla luce della continua, e talvolta ultronea e superficiale, proliferazione normativa posta in essere da un legislatore che, invece di mirare ad una effettiva e concreta “semplificazione” del rito civile, lo ha reso irto di insidie per gli avvocati, mortificandone la funzione con l’istituto della cd. “trattazione scritta”». Giuseppe Colamonaco