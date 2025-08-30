Latina, morta 17enne caduta dal quinto piano: era stata bocciata all'esame di riparazione - Le Cronache
Latina, morta 17enne caduta dal quinto piano: era stata bocciata all’esame di riparazione
  • Agosto 30, 2025
(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta la 17enne precipitata ieri dalla finestra della sua abitazione al quinto piano di una palazzina a Latina. La ragazza, che era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è deceduta.  Sul posto sono intervenuti ieri i sanitari del 118 e la polizia che ora indaga a 360 gradi per ricostruire l'accaduto. A quanto si apprende la ragazza aveva ultimamente sostenuto un esame di riparazione.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

