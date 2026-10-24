LARS–ASL Salerno: dal contenzioso civile alla transazione

SALERNO – Una vicenda giudiziaria complessa, sviluppatasi nell’arco di oltre un decennio, che trova origine in una controversia di natura civile tra il Centro di Riabilitazione LARS e l’ASL Salerno, relativa al pagamento di prestazioni sanitarie rese nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. La ricostruzione delle diverse fasi del contenzioso consente di distinguere l’origine della controversia, gli effetti delle successive pronunce giudiziarie e il contenuto dell’accordo transattivo raggiunto tra le parti. Il contenzioso tra LARS e ASL Salerno riguarda infatti una domanda risarcitoria di natura civilistica, relativa al maggior danno derivante dal ritardato pagamento di prestazioni sanitarie. Nelle sentenze civili esaminate non risultano accertamenti di condotte di corruzione, appropriazione indebita, frode o illecita acquisizione di denaro pubblico da parte del Centro LARS o del suo amministratore Aniello Renzullo. Quanto all’accostamento al procedimento penale del magistrato Mario Pagano, dalla documentazione non si evidenzia un coinvolgimento del Centro LARS o di Aniello Renzullo. Tale circostanza, per essere affermata come esito di una verifica giornalistica autonoma, ha richiesto il riscontro degli atti del relativo procedimento penale. Dalla sentenza favorevole del 2013 alla Cassazione del 2025 La vicenda trae origine da una controversia relativa ai pagamenti di prestazioni sanitarie effettuate nel periodo 2005–2007. Nel 2013 il Tribunale riconobbe al Centro LARS somme pari a 6.351.824,06 euro per capitale e 895.419,04 euro per interessi. Gli importi furono corrisposti in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, dunque sulla base di un titolo giudiziario che legittimava il pagamento al momento della sua effettuazione. Nel 2020 intervenne la Corte d’Appello di Salerno, che riformò la decisione di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria proposta dalla struttura sanitaria. Un elemento giuridicamente rilevante emerge dalla successiva pronuncia della Sezione feriale della stessa Corte, che rilevò come la sentenza d’appello non contenesse una specifica statuizione di condanna alla restituzione delle somme. Nel 2025 la Corte di Cassazione confermò l’esito del giudizio di secondo grado. Anche la pronuncia della Suprema Corte, secondo la ricostruzione degli atti riportata nella documentazione, non conteneva una specifica condanna restitutoria. Questo aspetto assume rilievo nella comprensione delle successive iniziative dell’ASL Salerno e delle ragioni che hanno portato le parti a definire la controversia attraverso un accordo transattivo. La richiesta di oltre 8 milioni di euro e l’accordo tra le parti. Il 2 settembre 2025 l’ASL Salerno avanzò una richiesta di restituzione di 7.251.143 euro, oltre a 947.098,60 euro di interessi, per un importo complessivo di 8.198.241,60 euro. La richiesta riguardava gli effetti economici della riforma della sentenza di primo grado, in forza della quale erano state precedentemente corrisposte le somme al Centro LARS. La situazione presentava quindi una questione di natura giuridica ed economica: da un lato, la pretesa restitutoria dell’ASL; dall’altro, la necessità di definire gli effetti delle pronunce giudiziarie e le modalità di regolazione dei rapporti tra le parti. In questo contesto è maturata la scelta di ricorrere a una transazione. L’accordo ha consentito di individuare una soluzione negoziale alla controversia, evitando la prosecuzione del confronto giudiziario e i relativi costi, tempi e incertezze. Per l’ASL Salerno, la transazione rappresenta uno strumento per disciplinare il recupero delle somme; per il Centro LARS, consente di programmare gli impegni restitutori e di definire una controversia protrattasi per molti anni. La transazione non è un finanziamento pubblico: previste restituzione e corresponsione di interessi È proprio la natura economica dell’accordo uno degli elementi centrali per comprendere correttamente la vicenda. La transazione non riguarda l’erogazione di nuove risorse pubbliche al Centro LARS, ma la restituzione di somme già percepite in passato sulla base di una sentenza giudiziaria successivamente riformata. L’accordo prevede inoltre la corresponsione di interessi di dilazione a favore dell’ASL Salerno, calcolati sul capitale residuo dopo la detrazione della somma inizialmente versata dalla struttura. La possibilità di effettuare il pagamento in forma dilazionata non costituisce quindi una concessione gratuita, ma comporta un ulteriore onere finanziario a carico del Centro LARS. Si tratta di un elemento che distingue nettamente la transazione da un contributo pubblico o da un nuovo finanziamento alla società. L’accordo disciplina infatti una posizione debitoria derivante da una controversia preesistente, stabilendo modalità e condizioni per la restituzione delle somme. Il personale sanitario: perché il dato camerale non rappresenta necessariamente l’intera organizzazione Un ulteriore aspetto della vicenda riguarda le osservazioni formulate sulla consistenza del personale del Centro LARS. Anche in questo caso è necessario distinguere il numero dei dipendenti risultante dalle rilevazioni camerali dall’insieme delle risorse professionali effettivamente impiegate nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Nelle strutture sanitarie complesse, infatti, l’organizzazione può comprendere, oltre al personale dipendente, professionisti sanitari e consulenti che operano con differenti rapporti contrattuali, purché nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Il modello organizzativo descritto per il Centro LARS comprende entrambe le componenti: personale dipendente e professionisti sanitari abilitati e iscritti ai rispettivi albi. Ne consegue che il solo dato numerico riportato in una visura camerale non è sufficiente, di per sé, per determinare la consistenza complessiva delle professionalità impegnate o per formulare un giudizio sull’adeguatezza dell’organizzazione sanitaria. Una valutazione completa deve necessariamente considerare i rapporti professionali effettivamente in essere, la distribuzione del personale tra i servizi e il rispetto dei requisiti previsti per l’accreditamento istituzionale. La documentazione societaria richiama inoltre l’adozione di un sistema di conformità al D.Lgs. 231/2001. Una vicenda civile da ricostruire distinguendo fatti, sentenze e contenuto dell’accordo La ricostruzione della controversia tra il Centro di Riabilitazione LARS e l’ASL Salerno restituisce il quadro di una vicenda nata da una domanda risarcitoria per ritardati pagamenti di prestazioni sanitarie, proseguita attraverso tre gradi di giudizio e successivamente affrontata mediante una definizione transattiva. Gli elementi essenziali sono rappresentati dalla sentenza di primo grado che aveva riconosciuto somme alla struttura, dalla successiva riforma in appello, dalla conferma della Cassazione e dalla richiesta restitutoria avanzata dall’ASL Salerno. A questi si aggiunge la natura dell’accordo raggiunto, che non comporta l’assegnazione di nuove risorse pubbliche al Centro LARS, ma disciplina la restituzione di importi già corrisposti, prevedendo anche interessi di dilazione. È su questi elementi che deve fondarsi una corretta lettura della vicenda, evitando di sovrapporre il contenzioso civilistico ad altri procedimenti giudiziari e distinguendo le circostanze accertate dalle interpretazioni.