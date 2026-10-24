Eboli. Edoardo Rocco lancia l’assessorato al futuro

EBOLI – Dalla storia della città alle prospettive delle nuove generazioni, passando per il lavoro, la stabilità amministrativa e la necessità di un deciso ricambio politico. È su questi temi che Edoardo Rocco, avvocato e candidato sindaco alla guida di Cosmo Innovatore, rilancia la propria proposta per il futuro di Eboli, affidandola a una riflessione che ripercorre le principali tappe della storia cittadina e le collega alle sfide della prossima competizione elettorale. Il quadro politico, in vista delle elezioni comunali, appare caratterizzato da una crescente frammentazione e da numerose disponibilità alla candidatura. Una pluralità che, secondo l’analisi proposta, può rappresentare un segnale di partecipazione democratica, ma che rischia di trasformarsi in un limite quando non è accompagnata da programmi riconoscibili e dalla capacità di costruire maggioranze solide. Il nodo centrale resta quello della governabilità, soprattutto dopo lo scioglimento del Consiglio comunale nel 2026, intervenuto a seguito della mancata approvazione del rendiconto. Per Rocco, la storia di Eboli offre indicazioni importanti: dalla riforma agraria del dopoguerra alle mobilitazioni del 1974 per l’insediamento Fiat, fino alla ricostruzione successiva al terremoto del 1980, il destino della comunità è stato strettamente legato al lavoro, alla trasformazione del territorio e alle scelte delle istituzioni. Anche la stagione socialista e il ruolo nazionale ricoperto da Carmelo Conte, ministro per le Aree urbane dal 1989 al 1993, vengono richiamati per sottolineare l’importanza delle relazioni istituzionali, purché capaci di produrre risultati duraturi per l’intera collettività. Da queste esperienze emerge una convinzione: il consenso elettorale, da solo, non basta; occorrono responsabilità, accordi trasparenti e una visione amministrativa condivisa. Al centro della proposta di Cosmo Innovatore c’è soprattutto il lavoro, considerato il principale banco di prova per contrastare le disuguaglianze e creare nuove prospettive occupazionali. Non basta, tuttavia, parlare genericamente di sviluppo: bisogna misurare la qualità dell’occupazione, la stabilità dei contratti, i redditi e le opportunità offerte a giovani e donne. In questo contesto si inserisce la richiesta di una discontinuità rispetto alle precedenti stagioni amministrative, attraverso il coinvolgimento di nuove energie e competenze. Il ricambio generazionale, nella visione del movimento, non dovrebbe limitarsi all’età dei protagonisti, ma tradursi in un diverso metodo di governo, fondato sulla trasparenza e sulla responsabilità delle decisioni. Tra le proposte più significative figura l’istituzione di un “Assessorato al Futuro”, una delega dedicata all’innovazione, alla sostenibilità, alla trasformazione digitale e alla pianificazione strategica. L’obiettivo sarebbe coordinare imprese, scuole e formazione, valorizzare le filiere agricole, i servizi e il turismo, intercettare finanziamenti e accompagnare la realizzazione dei progetti. Una struttura che, per risultare efficace, dovrebbe disporre di obiettivi verificabili e rendicontare periodicamente risorse impiegate, iniziative avviate e opportunità di lavoro effettivamente generate. La visione comprende anche il rapporto tra centro urbano, quartieri, borgate e litorale, nella convinzione che l’identità cittadina si rafforzi attraverso servizi accessibili, luoghi di incontro e maggiore partecipazione alle scelte pubbliche. La sfida lanciata da Cosmo Innovatore è dunque quella di trasformare il rinnovamento politico in una proposta amministrativa concreta, capace di coniugare memoria storica e innovazione. Per Edoardo Rocco, il futuro di Eboli passa dalla capacità di offrire ai cittadini opportunità reali e strumenti per costruire il proprio percorso nella comunità. La domanda che il movimento rivolge alla città, in vista delle urne, è precisa: quali squadre, quali risorse e quali impegni misurabili saranno messi in campo per restituire a Eboli stabilità, sviluppo e fiducia?