La saga di 'Twilight' torna al cinema, ecco le date - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

P. De Luca, su Zes governo gioca sulla pelle del Sud
Sinner, niente pause: giocherà a Vienna. Il calendario di Jannik
Beni russi congelati, la Germania riapre la partita: 300 miliardi per sostenere l’Ucraina
Papà a 64 anni, la rock star anni ’80 dà il benvenuto al suo terzo figlio
Ultim'ora Nazionale

La saga di ‘Twilight’ torna al cinema, ecco le date

  • Settembre 25, 2025
  • 0
  • 44
  • 1 Min Read
La saga di ‘Twilight’ torna al cinema, ecco le date

(Adnkronos) – I vampiri che hanno fatto sognare una generazione stanno per tornare al cinema. In occasione dei 20 anni dalla pubblicazione del primo romanzo di Stephenie Meyer, l'intera saga di 'Twiligh' torna nelle sale italiane. "Forever Begins Again", scrive Eagle Pictures dandone l'annuncio. I cinque film della saga con Kristen Stewart e Robert Pattinson arrivano al cinema in date diverse, a partire dal 6 ottobre e fino al 4 novembre. Ecco quali: 'Twilight' il 6 e il 7 ottobre 'New Moon' il 13 e il 14 ottobre 'Eclipse' il 20 e il 21 ottobre 'Breaking Dawn Parte 1' il 27 e il 28 ottobre 'Breaking Dawn Parte 2' il 3 e il 4 novembre —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025