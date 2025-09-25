La ruota della fortuna, il colpo di scena e le urla di Gerry Scotti: "Prima o poi doveva capitare" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Paolo Cimmino: approdo alle percussioni
Milano Fashion Week, oggi la prima sfilata Emporio Armani dopo la morte di re Giorgio
Roma Summer Fest e Summertime, estate 2025 da record
X Factor 2025, oggi terza e ultima puntata di audizioni: si va verso i Bootcamp
Ultim'ora Nazionale

La ruota della fortuna, il colpo di scena e le urla di Gerry Scotti: “Prima o poi doveva capitare”

  • Settembre 25, 2025
  • 0
  • 55
  • 1 Min Read
La ruota della fortuna, il colpo di scena e le urla di Gerry Scotti: “Prima o poi doveva capitare”

(Adnkronos) – "Prima o poi doveva capitare ed è capitato", ha esultato Gerry Scotti dopo la vittoria della campionessa Barbara che ieri, mercoledì 24 settembre, a 'La ruota della fortuna' si è aggiudicata il primo più prestigioso: l'auto, una Fiat Panda gialla.  Barbara era stata protagonista dello show di Canale 5 nelle puntate precedenti di lunedì e martedì sera e si era già aggiudicata oltre 30 mila euro, una vacanza per due persone alle Maldive e una crociera ai Caraibi. È lei la campionessa assoluta dell'edizione fino a ora.  Nel frattempo, Gerry Scotti si conferma ancora una volta leader nell'access prime time. Nella serata di ieri sera ha vinto la sfida con 4.750.000 spettatori (23,5% di share).  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025