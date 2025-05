La Fondazione Carisal interviene a sostegno della conoscenza

“La Fondazione Carisal, agisce come facilitatore di processi trasformativi, generando impatto positivo e duraturo sul territorio salernitano, allo scopo di sostenere la creazione e la diffusione della conoscenza nei territori, leva concreta di trasformazione per uno sviluppo territoriale equo, sostenibile ed innovativo soprattutto nei contesti attraversati da diseguaglianze educative, digitali o sociali, confermando il proprio impegno per la valorizzazione del capitale umano e relazionale del territorio.

Così nel suo intervento, il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino, alla Tavola Rotonda in occasione del Workshop “Knowledge Management and the Development of a Global Scientific Community” nell’Aula Magna dell’Università del 30 maggio 2025, realizzato anche grazie al sostegno della Fondazione Carisal.

“Guardando alle sfide future, le nuove tecnologie – dall’intelligenza artificiale all’analisi predittiva – offrono sicuramente alle Fondazioni strumenti avanzati per leggere i bisogni emergenti e orientare le politiche di intervento. In tale direzione, nel territorio salernitano, la Fondazione Carisal ha promosso numerosi progetti, di cui 4 finanziati dal Fondo per la Repubblica Digitale, istituito dal Governo italiano in collaborazione con l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (ACRI), che sostiene iniziative volte a rafforzare le competenze digitali e favorire l’inclusione digitale, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. Uno dei progetti finanziati, il progetto “Next Gen: BE Your DIGITAL Revolution”, realizzato in partnership con l’Università degli Studi di Salerno ed altri soggetti qualificati del territorio, mira a sviluppare competenze digitali e soft skills offrendo ai giovani NEET, opportunità concrete di inclusione sociale e occupabilità – ha concluso il Presidente Credendino.