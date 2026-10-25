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Ravello, la visita di Angela Merkel

  • Ottobre 25, 2026
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Ravello, la visita di Angela Merkel

Inattesa visita ieri pomeriggio a Villa Rufolo della ex Cancelliera federale della Germania, Angela Merkel. Ricevuta dal direttore generale della Fondazione Ravello, Maurizio Pietrantonio, la Cancelliera è giunta a Villa Rufolo accompagnata da persone addette alla sua sicurezza e da alcune amiche con le quali si è a lungo trattenuta con attenzione e curiosità tra i camminamenti e i locali della Villa. In particolare, Angela Merkel ha mostrato sorpresa e sentito apprezzamento per la bellezza dei luoghi e per la descrizione della realizzazione del palco, sede del prestigioso Ravello Festiva, nonché meraviglia per i giardini dove Wagner, nella famosa visita del maggio del 1880, ebbe a dire di aver trovato il magico giardino di Klingsor. La Cancelliera, da profonda conoscitrice della produzione wagneriana non ha mancato quindi di riferire al direttore Pietrantonio della sua assidua presenza alle rappresentazioni del Festival di Bayreuth. Viva curiosità e ammirazione, infine, l’illustre ospite ha riservato alle piantumazioni autunnali, in parte già presenti a Villa Rufolo, per la cui puntuale descrizione il direttore generale si è avvalso della Dott.ssa Monia Belloro, responsabile dell’Ufficio di direzione di Villa Rufolo, intervenuta telefonicamente in viva voce direttamente con la Cancelliera. Angela Merkel ha lasciato Villa Rufolo complimentandosi per la cura dei luoghi e con sentite parole di ringraziamento per la calorosa accoglienza ricevuta.

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