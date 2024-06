De Luca: popolazione ha capito che è la morte del Sud

“È cresciuta la sensibilità di tutta l’area meridionale rispetto al tema dell’autonomia differenziata. Nel Sud il Governo nazionale è in minoranza ed è un dato politico straordinario che segnala il fatto che la popolazione del Sud ha capito, e non era facile, che questo disegno di legge significa la morte del Sud, significa un lento declino, significa avere meno servizi e il risultato delle elezioni è stata anche una risposta al tema dei fondi di coesione che sono bloccati da un anno nelle grandi regioni del Sud”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento a Napoli. “La battaglia che abbiamo fatto noi ha prodotto un risultato politico straordinario”, rivendica il governatore. “Adesso la discussione deve entrare nel merito. Per un anno abbiamo detto che prima di procedere alla distribuzione di nuove competenze alle regioni bisognava definire i Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, cioè bisognava definire quali servizi garantire in maniera uguale a tutti i cittadini del nostro Paese, dal Piemonte alla Sicilia. Beh, se poi i Lep vengono dimenticati e si prendono solo i poteri, allora diventa una grande truffa l’autonomia differenziata e si apre la strada davvero alla rottura dell’unità nazionale. Dunque è necessario combattere, ovviamente, cercando di spiegare sempre nel merito ai cittadini italiani che cosa significa questa riforma, che così com’è è una vera e propria grande truffa, è un’operazione di controrisorgimento, altro che la ‘nazione'”,