La BCC Monte Pruno interviene a Roma agli Stati Generali della Sostenibilità

La Bcc Monte Pruno, con il Direttore Generale Michele Albanese, ieri e’ intervenuta, a Roma, presso la prestigiosa Sala Baldini di Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari, al Dibattito, sul tema: “Governare la Complessità -Appunti di sostenibilità dalla trincea del lavoro e dell’impresa”. A iniziare i lavori, moderati dal padrone di casa Massimo Lucidi, con i propri saluti inaugurali, sono intervenuti gli arcivescovi Giampiero Palmiero di Ascoli Piceno e Davide Carbonaro di Potenza, assieme a Daniela Nugnes Presidente di Bellessere Fairplay della Fondazione E-Novation e Duilio Giammaria, giornalista e conduttore della nota trasmissione “Petrolio” che tratta proprio i delicati temi dell’innovazione e sostenibilità. Preziose ed importanti sono state le relazioni del noto economista professor Stefano Zamagni, di Maurizio Molinari direttore di Repubblica, del sociologo e volto televisivo, Antonio Noto. Prima dell’inizio della tavola rotonda sono intervenuti ben quattro ex ministri all’ambiente Ronchi, Clini, Pecoraro e Galletti, numerosi Sindaci e amministratori locali i cui contenuti delle loro relazioni saranno utilissimi a tirare le fila di un documento finale che vuole dare incoraggiamento e suggerimenti alla Presidente Meloni nell’azione di Governo su questi delicati temi che richiedono partecipazione e consapevolezza. Gli imprenditori, tra cui il Direttore Generale della Bcc Monte Pruno Michele Albanese, chiamati ad intervenire alla tavola rotonda, poi, hanno offerto delle vere e proprie lezioni su cui riflettere per vincere luoghi comuni e fake news. Gli imprenditori e professionisti presenti hanno accolto l’appello di raccontarsi attraverso le buone pratiche lanciato da Massimo Lucidi, Presidente della Fondazione E-Novation, e immediatamente fatto proprio da centinaia di aderenti tra i quali Anna Pasotti Presidente di Sostenibilità d’impresa, Alberto Patruno DG di Assoimpredia, Ezio Bonanni Presidente di Osservatorio Nazionale Amianto, Renato Zelcher, AD Crocco Spa, Edoardo Antonio De Luca DG Elettricità Futura, Roberto Bramati Vice presidente di CNCC, Paolo Vimercati Direttore territorio e rigenerazione di Lombardini 22, Michele Albanese DG della Banca Monte Pruno, l’imprenditore Marco Arturi, il consulente per l’energia rinnovabile e la finanza strutturata Marco Sturlese, Tommaso Marrocchesi Marzi produttore e Vicepresidente della Fondazione Tutela Territorio Chianti Classico, Silvio Cocco Presidente Fondazione Istituto Italiano per il Calcestruzzo, Ugo Biacchi direttore generale di Towards the Sun, Oscar Coci, Sustainability Manager Meic Services Spa “Impresa di Pace”, Adriana Sartor Presidente Elettrotec srl. Si è avuta subito un’idea di un approccio dal basso, dal mercato, dal territorio, dove si incrociano storie di piccoli, eppure, di grandi realtà tutte capaci a stare in mercati sempre più complessi.Il Direttore Generale Michele Albanese, nel suo apprezzato intervento, ha precisato che: “Come intermediari finanziari, abbiamo la responsabilità di promuovere pratiche sostenibili sia all’interno delle nostre organizzazioni che nei servizi che offriamo ai nostri clienti. È essenziale riconoscere che la sostenibilità non è più un optional, ma un imperativo per le istituzioni finanziarie. È nostro dovere non solo adattarci a queste dinamiche, ma anche guidarle verso un futuro più sostenibile. Le banche devono adottare politiche e pratiche di sostenibilità che guidino le decisioni di investimento e di finanziamento”. Presente all’importante evento anche il Vice Presidente della Bcc Monte Pruno Antonio Ciniello.