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L.elettorale: Aula Camera boccia su preferenze

  • Luglio 14, 2026
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L.elettorale: Aula Camera boccia su preferenze

L’Aula della Camera ha bocciato per un voto l’emendamento di Fratelli d’Italia, Noi moderati e Udc alla legge elettorale, numero 1.1077, che prevedeva insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a tre preferenze della stessa lista. La bocciatura, con voto segreto, è arrivata con 188 contro e 187 sì.

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