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Il Cdm scioglie il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia

  • Luglio 14, 2026
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Il Cdm scioglie il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha sciolto il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) per infiltrazioni della camorra.

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