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Fico, addizionale comunale su tassa d’imbarco sarà cancellata

  • Luglio 14, 2026
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Fico, addizionale comunale su tassa d’imbarco sarà cancellata

“Sulla tassa di imbarco, l’addizionale comunale per i diritti di imbarco sarà cancellata. Noi riusciremo, tramite la Regione, a finanziare direttamente il Comune di Pontecagnano per quello che in realtà perderebbe come tassa d’imbarco”. A dirlo è il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, questa mattina, a margine dell’inaugurazione del nuovo Terminal di Aviazione Generale dell’Aeroporto di SALERNO Costa d’Amalfi e del Cilento. “Noi – ha sottolineato Fico – vogliamo far sì che tutto il sistema aeroportuale campano si sviluppi nel migliore dei modi, e oggi è un passaggio importante aggiuntivo proprio per dare un maggiore slancio anche a un territorio che merita tanto. Stiamo facendo un piano integrato tra i due aeroporti come sistema aeroportuale campano. Sono previsti grandi investimenti e quindi continuiamo a lavorare per lo sviluppo del territorio”.

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