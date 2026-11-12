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L.elettorale: a Salerno ricorso, prima udienza 14 gennaio

  • Novembre 12, 2026
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L.elettorale: a Salerno ricorso, prima udienza 14 gennaio

La prima sezione civile del Tribunale di Salerno ha fissato per il 14 gennaio 2027 la prima udienza del ricorso contro la nuova legge elettorale, presentato lo scorso 26 ottobre dal gia’ parlamentare e avvocato Guglielmo Scarlato, presidente e portavoce dell’associazione ‘Vincenzo Scarlato’. Al giudice viene chiesto di verificare “se la legge approvata dal Parlamento rispetti davvero la Costituzione”. “E’ un primo passaggio, naturalmente, e non una decisione sul merito della questione. Ma e’ il momento in cui il confronto si sposta nelle aule giudiziarie e le ragioni del ricorso potranno essere sottoposte all’attenzione del giudice”, spiega Scarlato, che patrocina il ricorso, insieme con gli avvocati Sergio Perongini e Armando Lamberti, anche docenti, e all’avvocato Marco De Caro e con la consulenza del professore di diritto costituzionale Giovanni D’Alessandro. “La strada – constata – e’ ancora da percorrere. Sara’ importante seguirne ogni passaggio, con attenzione e senza anticipare conclusioni”. Tra i profili sottoposti all’attenzione del Tribunale di Salerno, quelli relativi a “capilista bloccati e liste bloccate per i seggi attribuiti con il premio di maggioranza; dimensione del premio; insufficienza delle garanzie per l’alternanza di genere”. Ma anche “le asimmetrie nel calcolo dei seggi per le liste che non raggiungono la soglia di sbarramento; il rispetto della base regionale nell’attribuzione dei seggi al Senato; l’indicazione preventiva del candidato alla presidenza del Consiglio e il possibile condizionamento delle prerogative attribuite al Presidente della Repubblica dall’articolo 92 della Costituzione; infine, l’onere delle firme richieste alle nuove liste, che rischia di trasformarsi in un ostacolo sproporzionato alla partecipazione elettorale”.

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