Capuozzo: Gasparri (FI), rattristato da scomparsa

“Sono molto rattristato dalla notizia della scomparsa di Toni Capuozzo. Il suo stile narrativo, le sue testimonianze sugli scenari più complessi, i racconti della recente storia italiana fanno parte delle migliori pagine del giornalismo e della televisione. Voglio anche ricordare la generosità con cui accettò il nostro invito a Paestum dopo la scomparsa del presidente Berlusconi, a cui ha dedicato dei bellissimi servizi televisivi, quando abbiamo avviato un’opera di rilancio di Forza Italia. Toni Capuozzo venne, portò la sua testimonianza e ci ha aiutato in un momento in cui molti davano Forza Italia per finita mentre proprio da quell’incontro in Campania cominciò una conferma di di presenza importante negli scenari della politica italiana. Grande giornalista e grande narratore, lo voglio ricordare anche come un amico che c’è stato vicino in un momento di grande impegno”. Lo dichiara il presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato e senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.
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