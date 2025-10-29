Juventus-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Le Cronache
  • Ottobre 29, 2025
Juventus-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo l'esonero di Igor Tudor, scende in campo la Juventus. Il club bianconero affronta oggi, mercoledì 29 ottobre, l'Udinese – in diretta tv e streaming – all'Allianz Stadium di Torino nella nona giornata di Serie A. La squadra di casa, dopo l'addio del tecnico croato, sarà allenata da Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen, chiamato a risollevare la classifica dopo il ko dell'Olimpico contro la Lazio, che si è imposta 1-0 grazie al gol di Basic nell'ultimo turno di campionato.  La Juventus si trova al momento all'ottavo posto in classifica con 12 punti, a pari merito proprio con l'Udinese, reduce dalla vittoria contro il Lecce per 3-2.  La sfida tra Juventus e Udinese è in programma oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni: 
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Brambilla 
Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic  Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.  
