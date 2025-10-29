Federittici Fenailp, Franco Martignetti presidente

È stata ufficialmente costituita la Federittici Fenailp provinciale di Salerno, organismo che rappresenterà e tutelerà le imprese del comparto ittico del territorio. La nuova realtà nasce nell’ambito della Fenailp – Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti, con l’obiettivo di dare voce a un settore strategico per l’economia salernitana e campana. Alla presidenza è stato eletto Franco Martignetti, imprenditore di lungo corso nel settore della pesca e della commercializzazione dei prodotti ittici, punto di riferimento per il mondo imprenditoriale legato al mare e all’agroalimentare. Completano il Consiglio Direttivo provinciale Gennaro Apostolico, Bruno Mauro, Nunzio Amoruso e Aniello Stabile, operatori all’ingrosso del Centro Agroalimentare di Salerno, snodo fondamentale per la distribuzione e la valorizzazione del pescato e dei prodotti del mare in Campania. «La Federittici Fenailp di Salerno nasce con lo spirito di unire le forze e rappresentare con autorevolezza una categoria che da sempre costituisce un pilastro dell’economia locale. Lavoreremo per dare voce a tutti gli operatori, dall’ingrosso al dettaglio, promuovendo le eccellenze ittiche del nostro territorio», ha dichiarato Martignetti. La nascita della Federazione rappresenta un passo decisivo verso una maggiore coesione e una più forte rappresentanza delle imprese del comparto ittico. L’intento del nuovo direttivo è di costruire una rete solida tra gli operatori del settore, promuovere la qualità e la tracciabilità del prodotto, incentivare la formazione professionale e instaurare un dialogo costante con le istituzioni per affrontare insieme le sfide del mercato, della sostenibilità e della sicurezza alimentare. Con la costituzione del nuovo organismo provinciale, la Fenailp conferma il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria ittica e agroalimentare, rafforzando la propria presenza organizzativa in Campania e in tutto il Mezzogiorno.
