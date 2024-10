Ospedale di Agropoli, delibera anche il Parco

di Arturo Calabrese

Si riaccendono i fari sull’ospedale di Agropoli. Dopo le delibere di alcuni comuni, arriva adesso anche la presa di posizione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che presenterà all’Azienda Sanitaria Locale di Salerno una modifica all’atto aziendale con il potenziamento del nosocomio ed in particolare del pronto soccorso.

«Ad oggi il comprensorio agropolese è privo di strutture di primo soccorso – si legge nel documento dell’ente guidato dal presidente Giuseppe Coccorullo – diviene necessario fornire questo importantissimo servizio. L’area di riferimento è molto ampia e nel periodo estivo il bacino di utenza cresce esponenzialmente».

Le reazioni

Nel merito interviene il coordinamento di Fratelli d’Italia Cilento Nord nella persona di Modesto Del Mastro che plaude all’iniziativa. «È un segnale importante – dice – e per questo ringrazio l’intero consiglio dell’Ente. Non è una battaglia di partiti o di bandiere, ma una battaglia di civiltà. Quella struttura ha visto troppe inaugurazioni e troppe prese in giro nei confronti della popolazione ed ora è arrivato il momento di dire basta».

Da parte del coordinamento arriva un ringraziamento al presidente Giuseppe Coccorullo: «Complimenti a lui per quanto fatto – dice Del Mastro – non solo per l’ospedale ma per una lunga serie di iniziative per il territorio che ha messo in atto da quando guida l’ente di Vallo della Lucania. Il comprensorio aveva bisogno di tutto ciò e il voto per la struttura ospedaliera ne è la perfetta concretizzazione. La strada è tracciata – conclude il coordinatore cilentano – dobbiamo continuare a lavorare».

Nel frattempo, anche la minoranza di Castellabate ha chiesto alla propria amministrazione di inserire nel prossimo consiglio comunale, all’ordine del giorno, l’argomento al fine di trattarlo e di discuterne. Castellabate è direttamente interessata dalla questione della struttura ospedaliera essendo il comune maggiormente vicino ad Agropoli e più esposto in tal senso, nonché in prima linea.