Salernitana, Faggiano lavora sui ruoli scoperti

di Marco De Martino

SALERNO – Prima sistemare i ruoli scoperti, poi cedere gli esuberi ed infine piazzare qualche colpo per innalzare il livello. E’ questa, in estrema sintesi, la strategia di mercato della Salernitana di Cosmi e Faggiano. La coppia è già al lavoro da diversi giorni per riuscire a completare, almeno per l’80%, l’organico che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie C. Il ds granata dovrà per prima cosa rimpiazzare i calciatori partiti per fine contratto o per fine prestito: essendo andati via Donnarumma, Golemic, Cabianca, Ferraris ed Inglese, gli obiettivi principali da reperire sul mercato, almeno inizialmente, saranno un portiere, un centrale, un esterno, un trequartista ed una punta. Per la verità Faggiano ha intenzione di rimpinguare innanzitutto difesa e centrocampo, i reparti che hanno rappresentato i veri punti deboli della Salernitana nella passata stagione. Per sostituire Golemic, la Salernitana è da tempo sulle tracce di Capuano e Caporale, due profili esperti e funzionali al progetto tattico di Cosmi. Al posto di Cabianca il favorito sembra essere Mattia Novella, svincolatosi da poco dal Crotone. Come under potrebbe arrivare il jolly Tosto dall’Empoli. Per il centrocampo interessa un altro calciatore libero da vincoli contrattuali, ovvero l’ex Ternana Vallocchia. Più complicato arrivare a Siatounis e Felippe del Potenza. Per la trequarti piacciono altri due cosentini, Rizzo Pinna e Florenzi, per i quali però la società rossoblù ha sparato alto. Non è tramontata la speranza di arrivare al pescarese Ferraris. Con la società biancazzurra si sta discutendo anche della mezzala Meazzi, mentre agli abruzzesi interessano sempre Longobardi, alle dipendenze del neo tecnico Buscè ai tempi della comune militanza al Rimini, ed Achik. In uscita, oltre a Lovato e Ghiglione per i quali si cercano acquirenti in B, c’è anche Varone che si è offerto alla sua ex squadra, la Reggiana neo-retrocessa.