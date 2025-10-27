iPad Pro M6, sistema di raffreddamento a camera di vapore per il tablet più sottile di sempre - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Coca-Cola, cresce impatto occupazionale: 30mila posti lungo la filiera
iPad Pro M6, sistema di raffreddamento a camera di vapore per il tablet più sottile di sempre
Manovra, Meloni: “Dalle banche 5 miliardi su 44 di profitti, possono essere soddisfatte”
Manovra, Savino: “Possibili modifiche specifiche ma nel rispetto dei saldi”
Tecnologia

iPad Pro M6, sistema di raffreddamento a camera di vapore per il tablet più sottile di sempre

  • Ottobre 27, 2025
  • 0
  • 33
  • 2 Min Read
iPad Pro M6, sistema di raffreddamento a camera di vapore per il tablet più sottile di sempre

(Adnkronos) – Dopo aver introdotto il chip M5 e una scocca sempre più sottile con l’ultimo iPad Pro, Apple sembra già proiettata verso la prossima grande evoluzione della sua linea di tablet professionali. Secondo quanto riportato nella newsletter Power On dell'analista Mark Gurman, la società di Cupertino starebbe lavorando all’integrazione di un sistema di raffreddamento a camera di vapore nel futuro iPad Pro M6, previsto per il ciclo di aggiornamento del 2027. Si tratterebbe di una novità apparentemente minima, ma dal potenziale enorme: il nuovo sistema dovrebbe migliorare in modo sostanziale la gestione termica del dispositivo, mantenendo alte le prestazioni del chip M6 a 2 nanometri senza rinunciare al design fanless e al profilo ultrasottile che da sempre caratterizzano la gamma Pro. Con il modello M4, Apple aveva già ridisegnato la dissipazione interna introducendo un dissipatore in rame capace di sfruttare il logo posteriore per disperdere il calore. Tuttavia, sembra che questo non basti più a contenere le temperature in un dispositivo sempre più potente e compatto. La camera di vapore, già sperimentata con successo su iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, ha dimostrato di eliminare quasi del tutto i problemi di surriscaldamento anche durante attività intense come il gaming o l’editing video, mantenendo al tempo stesso consumi e rumorosità al minimo. Il passo verso l’iPad Pro è quindi quasi naturale, soprattutto considerando che anche alcuni utenti dei MacBook Pro con chip M5 hanno iniziato a segnalare episodi di thermal throttling, ossia una riduzione automatica della frequenza del processore per evitare il surriscaldamento. Secondo Gurman, l’arrivo della camera di vapore sull’iPad Pro rientra nella tabella di marcia di Apple, che segue ormai un ciclo di aggiornamento di circa 18 mesi per la sua linea di punta. Se i piani verranno rispettati, il nuovo modello potrebbe quindi debuttare nella primavera del 2027, insieme al già atteso chip M6, destinato a fare il suo esordio sui Mac nel corso del 2026. Non si tratta dunque di un upgrade imminente, ma di un chiaro segnale: Apple sta puntando a rendere il suo tablet di punta non solo più potente, ma anche più stabile, efficiente e longevo sotto stress. E, per chi considera la gestione termica un fattore chiave, il modello del 2027 potrebbe valere l’attesa. 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Tecnologia

Hitachi Vantara pubblica il Sustainability Report 2024:

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, la filiale di Hitachi Ltd. (TSE: 6501)

agest.it
Maggio 6, 2025
Tecnologia

Asus ROG Ally 2 e la sua

(Adnkronos) – Le prime immagini della nuova console portatile Asus ROG

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Apex Legends: Prodigio debutta con Sparrow, tornano

(Adnkronos) – Il mondo di Apex Legends si evolve ancora una

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Days Gone Remastered per PS5, la recensione

(Adnkronos) – Il ritorno di Days Gone su PlayStation 5, in

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Netflix si rifà il look su smart

(Adnkronos) – Netflix ha annunciato l’avvio del rilascio globale di un’importante

agest.it
Maggio 7, 2025