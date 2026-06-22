Infratech: La sabbia usata è stata approvata dal Comune di Salerno

“In relazione alla grave e strumentale campagna di disinformazione in corso sulla stampa e sui canali istituzionali riguardo il blocco dei lavori di ripascimento del litorale di Torrione, il Consorzio Stabile Infratech ritiene doveroso ristabilire la verità dei fatti, a tutela della propria immagine e per una corretta informazione dei cittadini”.

Comincia così una nota giunta in redazione relativa ai lavori di difesa costiera “Ambito 2” nel litorale di Torrione a Salerno.

“In primo luogo – si legge – è fondamentale ricordare che la nostra impresa si era aggiudicata l’appalto formulando un’offerta tecnica che prevedeva l’utilizzo, per il ripascimento, di sabbie marine prelevate direttamente dall’area antistante il vicino porto “Marina d’Arechi”. Una soluzione ottimale e naturale che, tuttavia, in fase esecutiva non è stata assentita dall’Amministrazione, costringendo l’impresa a ripiegare su cave terrestri.

In secondo luogo, e contrariamente a quanto falsamente diffuso in questi giorni, respingiamo categoricamente l’accusa di aver utilizzato materiali difformi all’insaputa dell’Ente. Tutto il materiale sabbioso attualmente presente sull’arenile è stato preventivamente campionato sui cumuli, analizzato in laboratorio e formalmente autorizzato alla posa in opera dal Comune di Salerno, tramite la propria Direzione dei Lavori. In spiaggia non è entrato un solo granello di sabbia che non fosse stato prima avallato dall’Amministrazione.

Le attuali e tardive contestazioni sollevate a posteriori dall’Ente, basate su campionamenti effettuati in spiaggia a distanza di mesi e con normative di laboratorio errate, rappresentano un maldestro tentativo di scaricare sull’impresa appaltatrice colpe, ritardi e gravi inadempienze burocratiche riconducibili esclusivamente alla Stazione Appaltante.

Il Consorzio Infratech – conclude la nota –non accetta il ruolo di capro espiatorio e continuerà a difendere la correttezza del proprio operato in tutte le sedi competenti”.