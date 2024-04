Infrastrutture: De Luca, per Campania stagione di grandi investimenti

In Campania “abbiamo investimenti importanti che riguardano il tema delle infrastrutture”. “Siamo sugli otto miliardi di euro di investimenti, tra interventi stradali, ferroviari, navali, portuali, aeroportuali. quindi davvero si apre una stagione di grandi investimenti che puo’ determinare una spinta nella nostra regione”. E’ quanto ha sottolineato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell’evento “Interporti al centro. Una rete strategica per l’Italia”, organizzato dall’Unione interporti riuniti e in corso presso il Cinema The Space nel Vulcano buono a Nola. “Molti degli interventi sono finanziati con il fondo sviluppo e coesione: almeno un miliardo, dei sei previsti, e’ destinato alle infrastrutture, parliamo dei collegamenti tra stazione di Afragola e Napoli. Parliamo di interventi sulla portualita’, tra Napoli, Salerno, Castellammare. Parliamo di interventi sulla viabilita’ regionale. E quindi – ha concluso De Luca – dobbiamo attendere lo sblocco di questi finanziamenti per procedere a queste progettazione”.