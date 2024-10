Martusciello dirige l’allenamento della Salernitana For Special

Calcio ed inclusione. Una giornata speciale per la Salernitana e per i calciatori granata. L’allenatore Martusciello, insieme al suo staff, ha diretto la seduta di lavoro della squadra “For Special” composta da atleti con disabilità cognitivo-relazione, che parteciperà al prossimo campionato di calcio a 7 di competenza organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale della federcalcio. In campo anche anche alcuni calciatori della prima squadra. Tiri in porta, prove tattiche e partita conclusiva prima della foto di rito. Un pomeriggio da ricordare per tutti. “Abbiamo voluto fortemente questo appuntamento perchè riteniamo fondamentale la vicina con la nostra gente. Gli operatori che danno vita ad una realtà del genere fanno un lavoro lodevole, lo abbiamo toccato con mano. Quando scendiamo in campo non dobbiamo dimenticarci che trasciniamo e regaliamo emozioni anche a questi ragazzi. Stavolta sono stati loro a regalarle a noi. Ci siamo divertiti ed abbiamo pure adocchiato qualche talento”, ha detto Martusciello. La squadra “For Special” della Salernitana è allestita in collaborazione con la cooperativa Il Villaggio di Esteban

Questi i nomi del calciatori della Salernitana For Special:: Raffaele Malaspina, Alessandro Lamberti, Enrico Pascale, Giovanni Toscano, Giuseppe Pagano, Gaetano Bellini, Nello Paduano, Assunta Martucciello, Alfonso Ricca, Vincenzo Santoro, Pasquale Cavallo, Aniello Sorrentino, Francesco Ammirati. Lo staff è composto da Gianluca Raffone, Luigi Ferri e Angelo Palatucci.