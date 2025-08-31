Incidente sulla Statale 16, scontro nel Chietino: un morto - Le Cronache
Incidente sulla Statale 16, scontro nel Chietino: un morto
Incidente sulla Statale 16, scontro nel Chietino: un morto

  • Agosto 31, 2025
(Adnkronos) – Incidente mortale sulla Ss16 'Adriatica'. Come fa sapere Anas la strada è stata temporaneamente interdetta al traffico, all’altezza di Vasto (Chieti) al km 516,200, a causa di uno scontro sulle cui cause sono in corso accertamenti. Sono rimasti coinvolti due veicoli e una persona è deceduta. Il traffico è stato deviato su viabilità locale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

