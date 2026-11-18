Inaugurato lunedì 16 novembre, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, il “Fit Leto Lab”, la nuova palestra allestita grazie al contributo della Banca Monte Pruno e della Fondazione Monte Pruno.

Un investimento nel benessere degli studenti e nella qualità della loro esperienza scolastica, che rafforza lo storico legame tra la Banca e l’Istituto.

La cerimonia, introdotta e moderata dal Preside emerito Rocco Colombo, ha visto gli interventi del Direttore Generale Cono Federico, della Dirigente scolastica Maria D’Alessio, del Presidente della Provincia di Salerno Geppino Parente, di S.E. Mons. Antonio De Luca, del Sindaco Michele Di Candia, del Consigliere regionale Corrado Matera e di Laura Manzolillo, imprenditrice e Presidente del Consiglio d’Istituto.

Le conclusioni sono state affidate al Presidente della Banca e della Fondazione Michele Albanese.

Dopo il confronto con gli studenti, si è proceduto alla firma della donazione tra il Presidente Albanese, la Dirigente scolastica D’Alessio e la DSGA Speranza, seguita dal taglio del nastro e dalla visita alla palestra. Per la Banca erano presenti anche il Vicepresidente Antonio Ciniello, il Responsabile Area Executive e Direttore della Fondazione Antonio Mastrandrea, il Preposto della Filiale di Teggiano Alfiero Albanese e Umberto Mazzali dell’Ufficio Marketing.

«Investire nella scuola significa investire nel futuro delle nostre comunità, questo spazio – hanno sottolineato il Presidente Michele Albanese e il Direttore Generale Cono Federico – offrirà agli studenti nuove opportunità di crescita, benessere e socializzazione, aggiungendo un altro tassello al rapporto di fiducia e collaborazione con il Pomponio Leto. Un impegno che abbraccia tutte le comunità che affidano all’Istituto la formazione dei propri figli, perché i giovani possano trovare anche nel proprio territorio le opportunità per costruire il loro futuro».