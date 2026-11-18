di Carmine Rosamilia

Una lama corta, un’impugnatura interamente metallica sagomata come un tirapugni e un’indicazione arrivata in serata: l’arma è stata recuperata dai carabinieri dopo che il cugino è stato fermato per l’omicidio di Elda Capuano avrebbe indicato dove trovarla, secondo fonti investigative. La svolta è arrivata nella stessa giornata del ritrovamento del corpo, avvenuto nella prima mattina di ieri nella casa di Cortedomini. Ora gli accertamenti dovranno stabilire se la presunta arma è compatibile con le ferite e con gli esiti dei rilievi effettuati nell’abitazione. Restano da chiarire dinamica e movente. Nel tardo pomeriggio la svolta: un anziano cugino della vittima è stato fermato e portato in caserma per essere ascoltato dai militari dell’Arma. Abita poco distante dal luogo del delitto e l’omicidio sarebbe maturato per liti familiari avvenuti nei giorni precedenti. Avrebbe, il fermato, anche disturbi psichici. La donna sarebbe stata uccisa dopo le 22 di lunedì. L’uomo fermato è stato ascoltato dal magistrato nella caserma dei carabinieri di Mercato San Severino. L’interrogatorio era ancora in corso alle 20.40; a quell’ora, secondo le informazioni raccolte, sarebbero servite ancora diverse ore. Le eventuali dichiarazioni dovranno essere confrontate con gli altri riscontri raccolti dagli investigatori. La posizione dell’uomo resta al vaglio dell’autorità giudiziaria. Elda Capuano, 88 anni, insegnante e vedova di Domenico Sessa a cui era stato intitolato il locale campo sportive è stata trovata senza vita ieri mattina nella sua abitazione di Cortedomini, frazione di Castel San Giorgio. A dare l’allarme è stata la collaboratrice domestica: non ricevendo risposta al citofono, ha avvertito i familiari. Il nipote Pasquale, dipendente comunale e funzionario di primo livello nell’ente sangiorgese è arrivato sul posto, ha aperto la porta e ha trovato la donna a terra. Sul corpo sono state rilevate ferite da arma da taglio, concentrate all’addome. Le prime ricostruzioni parlano di almeno una decina di fendenti; il numero esatto e il momento della morte dovranno essere precisati dagli accertamenti medico-legali. Il corpo della 88enne è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale Fucito di Mercato San Severino a disposizione dell’autorità giudiziaria inquirente. La morte violenta era stata subito accertata, come dimostrerebbero i tagli (profondi) su tutto il corpo Vedova, madre di tre figli e insegnante in pensione, Elda Capuano era benvoluta in tutto il paese e appartenente a una delle famiglie più in vista del comprensorio.. La sua attività di insegnante l’aveva fatta conoscere a generazioni di alunni e alle loro famiglie. Trascorreva buona parte dell’anno dalla figlia e, in alcuni periodi, soggiornava nella propria abitazione di Cortedomini, dove viveva in autonomia. La notizia del delitto ha raggiunto rapidamente le corti e i vicoli della frazione: tra i residenti ha lasciato sconcerto e incredulità, oltre al dolore per la perdita di una persona conosciuta e stimata. La sindaca Paola Lanzara ha ricordato la donna come un’insegnante che aveva dedicato la vita alla crescita e all’educazione di intere generazioni. Per il giorno dei funerali, la cui data non era ancora stata comunicata, è stato annunciato il lutto cittadino. I carabinieri diretti dal colonnello Santarpia della Compagnia di Mercato San Severino hanno acquisito i filmati di corso Claudio e delle attività commerciali insistenti in zona per capire se sia stata immortalata qualche anomalia durante la notte e le prime ore della mattinata di ieri. Quella anomalia sarebbe stata riscontrata proprio dalla presenza del familiare all’interno di quella casa di corso Claudio nella frazione di Corte domini prima delle 22 di lunedì sera. I militari hanno ascoltato familiari e vicini e verificato la presenza di telecamere. I rilievi nell’appartamento sono stati eseguiti dai carabinieri del SIS del Comando provinciale di Salerno. L’inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, guidata dal procuratore capo Luigi Alberto Cannavale. Il lavoro investigativo mira a ricostruire la sequenza delle ultime ore: stabilire quando Capuano sia stata vista per l’ultima volta, circoscrivere l’orario dell’aggressione e ricostruire l’intervallo fino all’allarme. Le testimonianze raccolte saranno confrontate con le eventuali immagini delle telecamere e con gli esiti medico-legali. L’arma recuperata dovrà essere esaminata per verificarne la compatibilità con le ferite.