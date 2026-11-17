La Feldi Eboli ritrova il sorriso e lo fa in Coppa della Divisione, dove le volpi superano la Virtus Terzigno per 1-3 al Palazzetto dello Sport Falcone e Borsellino, conquistando il pass per il turno successivo della competizione. Una vittoria importante, arrivata al termine di una gara nella quale i rossoblù sono riusciti a trovare le risposte giuste dopo la delusione della trasferta di Padova.

Mister Antonelli, costretto a rinunciare a Venancio, Block, Braga, Bertoline e Selucio, parte dal primo minuto con Di Stanio, Gastaldo, Etzi, Echavarria e Marrazzo. Tra le fila dei padroni di casa spicca invece la presenza dell’ex rossoblù Salas. L’avvio delle volpi è subito propositivo: Etzi impegna Canonico con una conclusione che chiama il portiere avversario al primo intervento, il Terzigno prova a rispondere con una conclusione dalla distanza, ma è la Feldi a rendersi maggiormente pericolosa. Siddi colpisce il palo e poco dopo spreca una buona occasione per sbloccare il risultato. La sfortuna sembra continuare ad accompagnare i rossoblù, con Etzi che centra poco dopo un altro legno. A metà della prima frazione arriva anche l’espulsione di mister Antonelli per proteste, episodio che non spegne però la determinazione della squadra, anzi. La Feldi poco dopo passa in vantaggio grazie a Echavarria, protagonista di una bella percussione centrale che si conclude con il gol dell’1-0. I rossoblù continuano a spingere e, proprio nel finale di tempo, trovano anche il raddoppio: ancora Echavarria si mette in evidenza, questa volta spezzando le linee difensive avversarie e servendo Siddi, che non sbaglia e firma il 2-0 con cui si chiude la prima frazione.

Nella ripresa la Feldi riparte con la voglia di chiudere la partita, Gastaldo va subito vicino al tris, ma Canonico si supera con un grande intervento. Poco dopo il portiere del Terzigno si ripete ancora su Etzi, tenendo in partita i suoi. Il terzo gol rossoblù è però soltanto rimandato: Lavrendi si inventa una grande giocata personale, salta due avversari e serve al centro Felipinho, anticipato dall’intervento dell’ex Salas che, nel tentativo di chiudere, deposita il pallone nella propria porta. È lo 0-3, le volpi continuano a spingere cercando la quarta rete, con Lavrendi che centra l’ennesimo palo della serata. Dall’altra parte è Salas a sfiorare il gol con una conclusione che si stampa sulla traversa. Marrazzo va vicino al poker rossoblù, mentre Di Stanio si fa trovare pronto su una punizione degli avversari, mantenendo inviolata la propria porta. Nel finale il Terzigno tenta il tutto per tutto con il portiere di movimento e riesce ad accorciare le distanze grazie alla rete di Santangelo, a meno di tre minuti dalla sirena. I padroni di casa provano ad alimentare le ultime speranze e Attanasio ha anche l’occasione per rendere ancora più combattuto il finale, ma è l’ultima emozione della serata.

Al triplice fischio festeggia la Feldi, finisce 1-3 per le volpi, che ritrovano la vittoria e conquistano la qualificazione al turno successivo della Coppa della Divisione. Una prova di carattere per i rossoblù, capaci di reagire alle difficoltà e alle tante assenze, ritrovando il successo attraverso una prestazione concreta. La Coppa regala così una serata positiva alle volpi, che possono ripartire da Terzigno con una vittoria importante per il morale e per il proseguimento del proprio cammino. Venerdì si torna già in campo, al Palasele arriva la Fortitudo Pomezia.