In ricordo di Franco Di Comite

Se ne è andato alle sei a Firenze dopo una lunga malattia contratta in seguito ad un incidente stradale di 13 anni fa. Francesco di Comite, per gli amici Franco. Un uomo libero e curioso, amante della vita e della verità. Carattere tanto impulsivo quanto di nuovo conciliante dopo aver riflettuto. Uno di quegli uomini, che si è costruito da solo con intelligenza e modestia. La vita gli ha dato tanto e, all’improvviso si è ripreso tutto tranne l’affetto della famiglia e dei figli. Era andato a vivere a Firenze per seguire l’ultima figlia negli studi. Aveva fatto tutto nella vita, da impiegato del banco di Santo Spirito a vice direttore generale Marketing del pastificio Amato. Da appassionato fondatore dei primi club di Forza Italia, era stato deputato dal 96 alla fine della legislatura. E poi ancora nominato nel Cda di Sviluppo Italia e di Fincantieri, Isotta Fraschini Motori spa, Crea Impresa spa. Sempre disponibile per gli amici e per chi avesse bisogno. Perdiamo un amico che non dimenticheremo. Alla famiglia tutta un sentito abbraccio. Piero Cosentino