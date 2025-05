Il Terminal crociere Hadid nel futuro

Un salto nel futuro, che è già però tempo presente. Perché il 2026 è già alle porte e al Terminal Crociere Zaha Hadid (la Stazione Marittima di Salerno, progettata dall’archistar iraniana), vera e propria porta d’ingresso a Costiera Amalfitana, area archeologica campana e Cilento (mete ambitissime e richiestissime sul mercato internazionale), sbarcheranno oltre 300.000 crocieristi, più che raddoppiando così gli arrivi della stagione 2025 (attesi 130mila crocieristi) e addirittura triplicando quelli della stagione 2024 (90mila), ormai già in archivio. L’esponenziale crescita si avrà grazie ad un vero e proprio colpo del management della società “Amalfi Coast Cruise Terminal – port of Salerno” (da ottobre 2024 concessionaria, per 8 anni, del Terminal) che ha sottoscritto un accordo pluriennale con la “Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.”, uno dei principali gruppi crocieristici mondiali. Il gruppo americano ha nel proprio portafoglio tre marchi distinti (Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises) ed una flotta di oltre trenta navi, ha una presenza capillare sui principali mercati internazionali. L’accordo sottoscritto recentemente a Miami prevede, per il primo anno (2026), settanta scali della sola Norwegian Cruise Line Holding, che si uniscono alla programmazione delle altre numerose compagnie da crociera, superando le 300.000 presenze annuali. «Questa nuova partnership rafforza la presenza del Gruppo NCL nel Sud Italia e consolida il ruolo strategico del porto di Salerno all’interno degli itinerari mediterranei. Il calendario prevede toccate da parte delle navi Norwegian Epic, Norwegian Gem, Norwegian Sun e Norwegian Viva, oltre a scali selezionati dei prestigiosi brand Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises», dichiara Giuseppe Amoruso, presidente del consorzio “Amalfi Coast Cruise Terminal – port of Salerno”. Lo scalo al Molo Manfredi del porto di Salerno sarà così incluso in itinerari che hanno come home-port Barcellona, Ravenna, Roma e Istanbul. La stagione 2026 al Terminal Crociere Zaha Hadid della NCLH inizierà con lo scalo della Norwegian Viva il 3 maggio e terminerà l’11 dicembre con la Seven Seas Prestige. «Siamo entusiasti di celebrare la firma di questo accordo: non vediamo l’ora di rafforzare la collaborazione negli anni a venire», così Matthew Weintraub, “director of Port Development” del gruppo NCLH. La sottoscrizione dell’importante e strategico accordo è solo l’inizio di un piano di crescita dello scalo salernitano che, gestito dal consorzio Amalfi Coast Cruise Terminal-Port of Salerno, punta a entrare al più presto in prima fascia nazionale, mirando a una posizione tra i top 10. In quest’ottica si sono avviati i lavori di restyling all’interno del Terminal Zaha Hadid per offrire un’esperienza ancora più completa e di alta qualità a passeggeri e visitatori. Il nuovo layout ospiterà servizi moderni e funzionali, tra cui sportelli ATM, Rent Car e Rent Boat, guest service dedicato all’accoglienza e assistenza turistica, boutique di prodotti tipici locali, area bar e ristoro rinnovati. Il Terminal diventerà nodo di mobilità integrata grazie all’introduzione di biglietterie per collegamenti marittimi inter-costieri per raggiungere in modo comodo e sostenibile le principali mete del Golfo: Costiera Amalfitana, Costa Cilentana e Capri. È inoltre prevista la realizzazione di una “Vip lounge” esclusiva, pensata per offrire ai passeggeri più esigenti servizi personalizzati e un accesso riservato alle navi; con queste novità, il Terminal Crociere Zaha Hadid si candida a cerniera ideale tra il turismo internazionale e la città di Salerno, un punto di riferimento per crocieristi, comunità locale e visitatori occasionali, consolidando così il ruolo di spazio vivo, attrattivo e multitask. Un vero e proprio salto nel futuro, che è già tempo presente.