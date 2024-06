Il sindaco Vuilleumier: Torna il Ravello Festival

“Conseguito un importante risultato per Ravello, per l’intera provincia di Salerno e della Campania, fino a pochi giorni fa insperato, grazie alla piena sinergia e unità di intenti dei soci fondatori della Fondazione Ravello: Regione Campania, Provincia di Salerno e Comune di Ravello. La storica rassegna musicale si farà, nonostante i tagli. Un’edizione chiaramente ridimensionata, ma non nella qualità del programma proposto”.

Cosi il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, in merito alla notizia dello sblocco di parte dei fondi per il finanzianti della 72ma edizione del Ravello Festival.

“Già dalla prossima settimana saranno avviati i lavori per la realizzazione del palco che ospiterà artisti ed orchestre – ha aggiunto il sindaco Vuilleumier – Una stagione che si apre all’insegna dei grandi eventi, a pochi giorni dalla presentazione della collezione di alta gioielleria di Gucci e che proseguirà con la grande musica del nostro festival”.