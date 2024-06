Pallacanestro femminile. La Sirio Salerno ’92 conquista la finale promozione per l’A2

Dopo la vittoria nella gara d’andata, il Salerno Basket vince anche a Perugia ed agguanta la finale play off per il ritorno in A2. Sarà il Modena l’avversario nella doppia sfida in programma l’8 (a Salerno) ed il 16 giugno.

A Perugia la squadra del presidente Somma ha vinto 61-75 conquistando così un’altra vittoria in una stagione che fin qui le salernitane hanno dominato senza mai perdere un incontro. “È stata una partita ben giocata contro una squadra forte. Nel primo tempo abbiamo lavorato con serenità e pazienza sapendo quali erano i punti di forza nostri e gli svantaggi conoscendo il momento in cui poter sfruttare le occasioni. Da metà partita in avanti abbiamo messo tutto sul nostro binario incrementando la marcia, a conferma che questa squadra ha sempre più consapevolezza dei propri mezzi. Siamo riusciti a fare il nostro gioco anche in trasferta, non c’è stato fattore campo. Complimenti a tutte, c’è un grande gruppo che ha tanta voglia di combattere insieme in campo. Ora testa al prossimo impegno”, ha detto a fine gara coach Visnjic.

TABELLINO – SISAS PERUGIA-SIRIO SALERNO 61-75 (18-13; 41-36; 46-56)

PERUGIA: Parolai 5, Bartholomew 10, Olajide 12, Soli 5, Pollini 3, Aquinardi 5, Cragnolino 12, Falkowska 4,

Cernicchi, Manganiello 1, Vescovi 4. Coach: Posti.

SALERNO: Oliveira 23, Valerio 10, Orchi 7, Scala 7, De Mitri 3, Tagliaferri 2, Esposito, Takrou 5, Silatsa 18,

Scolpini. Coach: Visnjic.