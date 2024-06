Il sindaco Napoli: Il Pd resta centrale in Campania

«Credo che siano elezioni che abbiano posto la centralita’ del Partito democratico in regione Campania. A Salerno, il Partito democratico ha avuto un’eccellente performance». Parla così il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli commentando l’esito delle elezioni europee con il Pd che risulta essere il primo partito a livello locale. «Credo che si ponga ora un problema di più vasta portata cioè capire che è possibile un’alternativa all’attuale Governo. Bisogna lavorare su questo e avere fiducia e prospettive per il futuro», ha aggiunto il primo cittadino. GLI ELETTI Nel Sud gli eletti sono Antonio Decaro, Lucia Annunziata, Raffaele Topo, Giuseppina Picierno, Alessandro Ruotolo mentre, a dispetto di quanto inizialmente annunciato, resta fuori dalla competizione Georgia Tramacere mentre per il Movimento 5 Stelle sono quattro ed entra al Parlamento Europeo anche Danilo Della Valle. La Lega attende invece la decisione di Vannacci che potrebbe dimettersi dal collegio sud permettendo la riconferma di Aldo Patriciello. re.pol.