Il Premio per l’innovazione circolare va alla Cartesal: eccellenza del territorio

di Erika Noschese

«Qui abbiamo una realtà d’eccellenza nella filiera del riciclo, un’azienda che negli anni ha meritato riconoscimenti e professionalità». Lo ha detto il vice presidente della giunta regionale della Campania, l’onorevole Fulvio Bonavitacola intervenuto ieri alla cerimonia di premiazione del “Premio Scarto Pulper” Premio per l’innovazione circolare in cartiera promosso da Comieco in collaborazione con Assocarta. A ricevere il riconoscimento, nell’ambito della Paper Week 2024 la Cartesar, azienda di Pellezzano leader nella produzione di carte riciclate per ondulatori dalle alte performance utilizzando come materia prima esclusivamente carta da macero. Il premio è dedicato a quelle cartiere che utilizzano carta da riciclare e che hanno introdotto elementi di innovazione per incrementare la sostenibilità dei loro processi, in particolare con l’obiettivo di massimizzare il recupero di fibra, minimizzare gli scarti di processo e consentirne il recupero. Durante la premiazione le cartiere selezionate sono state onorate con un’opera d’arte unica dell’artista fiorentino Edoardo Malagigi, realizzata utilizzando lo scarto pulper. «È bello vedere qui tanti ragazzi, tanti bambini avvicinarsi alla cultura della raccolta differenziata, del riciclo, del non disperdere – ha aggiunto Bonavitacola – La carta è una ricchezza, può essere utilizzata per tutte le tecnologie più avanzate. Come Regione avevamo fatto già un accordo con Comieco, il Consorzio di filiera, e credo che i risultati siano incoraggianti perché Salerno e i comuni limitrofi stanno raggiungendo percentuali importanti di raccolta differenziata». Poi, un riferimento a quanto accaduto negli anni passati con i rifiuti sotterrati: «questi rifiuti li ritroveremo da grandi e li ritroveranno chi viene dopo di noi», ha aggiunto il vice presidente della giunta regionale ricordando che la Regione è alle battute finali per quanto riguarda la maxi multa imposta dall’Europa proprio sul tema dei rifiuti, grazie anche alla cancellazione di un terzo della sanzione. Proprio nell’ambito della Paper Week di Comieco il deputato del Pd Piero De Luca ha ribadito la necessità di intervenire sui fondi del Pnrr: «A proposito del Pnrr, le parole di Giorgetti sono molto preoccupanti. Ci preoccupa perché evidentemente ci stanno nascondendo qualcosa rispetto ai ritardi che stiamo denunciando negli ultimi tempi. Chiediamo trasparenza al governo perché dall’utilizzo di quelle risorse dipende anche i rafforzamenti di progetti come quelli sulla raccolta differenziata di cui parliamo oggi – ha detto a margine della visita allo stabilimento Cartesar di Pellezzano – Salerno torna a essere capitale del riciclo e della raccolta differenziata anche in un settore molto delicato e importante in cui l’Italia è all’avanguardia. Ricordo un dato importante: il 13% di tutta la carta e cartone riciclata in Europa proviene dell’Italia, il 90% è stato riciclato nel nostro Paese solo nell’ultimo anno. C’è però una distanza importante tra Nord e Sud del Paese e nel Pnrr abbiamo messo oltre 100 milioni di euro proprio per rafforzare impianti come questo per poter arrivare a raggiungere davvero livelli di eccellenza in ambito nazionale e internazionale». Soddisfatto per i risultati fino ad ora raggiunti Carlo Montalbetti Direttore Generale Comieco: «Questa Cartiera è la più grande cartiera di tutto il Meridione d’Italia e siamo qui per dare un premio significativo sulle nuove tecnologie che mettono in condizioni, in questo caso Cartesar, di poter trarre dagli scarti di lavorazione industriale che arrivano dalla raccolta differenziata nuova cellulosa per il riciclo del riciclo di carta – ha detto il direttore generale Comieco – È un caso di grande interesse ed è il motivo per cui si provvederà a questa premiazione che assieme a Cartesal vedrà altre due cartiere che sono al centro e al nord Italia». Soddisfatto per il risultato raggiunto anche il sindaco di Pellezzano Francesco Morra: «Cartesar rappresenta un’eccellenza nel mondo dell’economia circolare, un’eccellenza del comune di Pellezzano a ridosso della città capoluogo. È un’eccellenza sia per la produzione di carta e cartone provenienti da raccolta differenziata, ma anche per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è un’eccellenza perché da lavoro in maestranza a persone del territorio della provincia di Salerno nella regione Campania e soprattutto è una delle aziende ancora a conduzione familiare che cerca di investire il proprio patrimonio, anche personale, per creare occupazione e sviluppo sul territorio. È un premio che inorgoglisce non solo Cartesal ma l’intera amministrazione comunale di Pellezzano – ha detto il primo cittadino – Perché fare impresa al giorno d’oggi è difficile, farlo secondo l’economia circolare è ancora più difficile; noi sicuramente siamo uno dei comuni virtuosi: abbiamo raggiunto quasi l’80% sulla raccolta differenziata, conferiamo direttamente in cartiera, abbiamo anche un contributo che andiamo a ristorare ai cittadini, abbassando le Tari, una delle tasse che più soffrono i cittadini e questo è un sistema virtuoso che mette in risalto, non solo la pubblica amministrazione, ma anche il mondo delle imprese». L’appuntamento di oggi Tra “ricette di carta”, caccia alla fortuna con la lotteria premiante e caccia al rifiuto selettivo, tante iniziative anche nella penultima giornata in Campania della Paper Week 2024, la grande campagna corale di formazione e informazione su carta e cartone e sul loro riciclo promossa da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi cellulosici, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima e con il patrocinio di Anci, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità. A Salerno “Capitale del Riciclo della Carta e del Cartone” il palinsesto speciale è organizzato da Comieco con il patrocinio di Comune di Salerno, Confindustria Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Carisal, Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con Salerno Pulita, Salerno Letteratura, CNA Salerno. Si parte con Ricette di Carta: Dalla cucina per raccontare la carta e il suo riciclo, ore 10:30 presso la sede di via Pertini dell’Istituto Alberghiero “R. Virtuoso” di Salerno. Cosa hanno in comune un cartone ondulato e una parmigiana? “Ricette di Carta” ci avvicina con gusto a un mondo complesso e ci invita a cambiare prospettiva, per scoprire – in fondo – che parmigiana e cartone ondulato hanno molto in comune. Introduce Ornella Pellegrino (Dirigente scolastico Ipseoa “R. Virtuoso”), coordina i lavori Giulia Mancini, (Giornalista gastronomica), intervengono Carlo Montalbetti (Comieco), Valentina Sada (Responsabile Marketing e Comunicazione Sada Group), Luisa Padula, (Alumni Ambassador UNISG), Massimiliano Natella, (Assessore alle Politiche Ambientali Comune di Salerno). L’incontro è organizzato con il contributo di Gruppo Sada. Lotteria a premi promossa in collaborazione con Salerno Pulita e il patrocinio del Comune di Salerno da Comieco che mette in palio buoni spesa del valore di 50,00 euro. In via Smaldone “A Carta Scoperta” con Retake Ets organizza, in presenza, una raccolta rifiuti (clean up) in collaborazione con “Voglio un mondo pulito” e con il coinvolgimento dei cittadini, oltre ad un’attività online per realizzare un video social auto generativo e di rete di 90secondi con la finalità di sensibilizzazione alla raccolta della carta. In piazza Flavio Gioia, dalle 10 alle 13 Rifiuthlon – Paper Week Edition, una “Caccia al Rifiuto Selettiva” concentrata specificamente sulla raccolta di carta e cartoncino in diverse aree del centro città caratterizzate da un’intensa frequentazione pedonale.