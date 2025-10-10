Il gemellaggio tra le due tifoserie si è rotto nel 2023

Tra le tifoserie di Salernitana e Monopoli esi- steva un gemellaggio anti- chissimo che, da un paio di anni, non esiste più. Nel gennaio del 2023 con due comunicato diffusi uno dalla Curva Sud Siberiano di Sa- lerno ed un altro dagli Army Korps 1980, gruppo princi- pale della curva pugliese Monopoli. è stato annun- ciata la fine del rapporto. Questo quello degli ultras granata: “Il nostro modo di intendere un gemellaggio è basato su un rapporto di to- tale simbiosi tra le città, tra intere comunità oltre che sulla condivisione di temati- che ultras attinenti ai gruppi. Non c’è bisogno di analizzare le motivazioni che sono state già approfon- dite con chi di dovere, per il rispetto di un rapporto qua- rantennale. Il nostro modo di essere è questo. Senza falsi giri di parole e far finta di nulla, proprio nel rispetto di chi ci ha preceduto, ci ha creduto e ha costruito un rapporto vero. Tutto questo non c’è più. Resterà un rap- porto tra singoli ed un pro- fondo rispetto per gli Army Korps. Il gemellaggio Sa- lerno e Monopoli non esiste più”. Un peccato anche per- chè i tifosi del Monopoli fu- rono presenti alla festa del centenario granata nel 2019 ed in tantissime altre occa- sioni. In ogni caso domenica prossima, a causa del divieto di trasferta imposto dal Vi- minale ai sostenitori della Salernitana fino al prossimo 1 dicembre, le due tifoserie non si ritroveranno a di- stanza di oltre trent’anni.
