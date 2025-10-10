Filippine, terremoto di magnitudo 7,4 nel sud del Paese: allarme tsunami revocato - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

La termografia attiva sui Papiri di Ercolano svela nuovi indizi su Zenone
Agropoli, Malandrino (FI): “Sempre vigili sull’ospedale”
Haka in Parlamento, stop alla deputata in Nuova Zelanda
Agropoli, 15mila euro di soldi pubblici per acquisto quote Sistemi Sud
Ultim'ora Nazionale

Filippine, terremoto di magnitudo 7,4 nel sud del Paese: allarme tsunami revocato

  • Ottobre 10, 2025
  • 0
  • 41
  • 1 Min Read
Filippine, terremoto di magnitudo 7,4 nel sud del Paese: allarme tsunami revocato

(Adnkronos) –
Una scossa di magnitudo 7,4 ha colpito il sud delle Filippine, scatenando il panico tra i residenti delle zone colpite. Immediato l'allarme tsunami, rientrato poco dopo. Almeno una persona è rimasta uccisa nel crollo di un muro di cemento a Mati City, secondo quanto riferito da Ednar Dayanghirang, direttore regionale dell'Ufficio della Protezione Civile.  La scossa è stata rilevata alle 9:43 locali al largo della costa della provincia di Davao Orientale, circa mille chilometri a sud di Manila, secondo l'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs). "Ci aspettiamo danni e scosse di assestamento", ha detto il direttore del Phivolcs Teresito Bacolcol.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025