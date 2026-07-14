Nursind Salerno, ’15enne rimbalzato in cinque ospedali per una frattura’

A 15 anni è stato costretto a girovagare per cinque diversi ospedali della Campania con una grave frattura scomposta al braccio prima di ricevere l’assistenza e il ricovero necessari”. La denuncia arriva dalla segreteria territoriale del sindacato infermieristico Nursind di Salerno, che ha inviato una formale richiesta di chiarimenti ai vertici dell’Asl, della centrale operativa del 118, della Regione Campania e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, chiedendo di “fare immediata luce su un gravissimo disservizio”. I fatti risalgono a venerdì scorso quando il ragazzo, a seguito di una caduta intorno alle 22.30, si è procurato la frattura. “Da quel momento è iniziato un vero e proprio viaggio della speranza per i familiari – ricostruisce il sindacato -. Prima lo stop della centrale del 118 che segnalava l’assenza di ortopedici a Sapri e Vallo della Lucania; poi il primo passaggio al Pronto Soccorso di Sapri dove viene effettuata solo una manovra d’urgenza ma nessuna radiografia, con il consiglio di andare al Santobono di Napoli. Peccato che la struttura napoletana accolga solo bambini fino a 14 anni. Nonostante il rifiuto telefonico, il medico di Sapri ha insistito per il trasferimento autonomo. Arrivati a Napoli a notte fonda, il rifiuto del Santobono è diventato realtà e il quindicenne è stato dirottato al Cardarelli. Qui, dopo ore di attesa, è arrivata la proposta di ricovero in corridoio, su una barella e in mezzo a pazienti adulti, una sistemazione ritenuta non dignitosa dalla madre che ha rifiutato firmando le dimissioni”. La domenica mattina “un nuovo viaggio verso l’ospedale di Salerno per un’altra radiografia e una nuova ingessatura, ma anche lì zero posti letto disponibili”. Solo nel pomeriggio la madre è riuscita a raggiungere l’ospedale di Vallo della Lucania, dove il ragazzo è stato ricoverato in attesa di essere operato. “Quello che è accaduto a questo ragazzo e alla sua famiglia è inaccettabile e fotografa il fallimento della rete dell’emergenza nella nostra regione”, commenta Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno.