Iervolino scappa dalle domande dei giornalisti

Dopo l’introduzione dell’Ad Maurizio Milan, il presidente Iervolino è intervenuto via Skype alla conferenza stampa di oggi alle 16 all’Arechi sul momento della Salernitana. Ha criticato la mancanza di obiettività da parte dei media locali e nazionali riguardo alla squadra. Ha difeso la scelta del direttore sportivo e ha parlato dell’eventualità di cedere la squadra a un investitore più competente. Inoltre, ha annunciato le sue dimissioni da presidente ma ha assicurato il suo sostegno al progetto della Salernitana. Iervolino ha evidenziato il suo impegno e la sua dedizione alla squadra, pur riconoscendo che forse ha commesso errori nella gestione della situazione. Ha invitato i tifosi a ritrovare fiducia e serenità, sperando che le contestazioni possano trasformarsi in un momento di aggregazione. Ha sottolineato che, nonostante tutte le difficoltà, farà il possibile per la Salernitana. Hanno poi preso la parola alcuni giornalisti, chiedendo spiegazioni sulle decisioni prese dal presidente. Iervolino ha replicato alle domande, ma le sue risposte hanno causato tensioni in sala stampa. La conferenza è stata sospesa per 15 minuti e alla ripresa dei lavori il direttore Petrachi ha preso il posto di Iervolino, che ha interrotto il collegamento. Non ha risposto ad ulteriori domande dei giornalisti.

