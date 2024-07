Iervolino collegato on-line: “Darò dimissioni, serve persona più presente”

Danilo Iervolino si è collegato da remoto per discutere di vari argomenti riguardanti la Salernitana. Ha espresso la sua opinione sulla sua visibilità mediatica e ha difeso le decisioni prese dal club, come la scelta del direttore sportivo e dell’allenatore. Ha anche parlato della possibilità di cedere la società a un nuovo investitore per il bene della squadra e ha annunciato le sue dimissioni da presidente prima dell’inizio del campionato. Ha commentato anche sulle contestazioni contro la proprietà, invitando i tifosi a collaborare per il bene della squadra. Riguardo alla rosa, ha sottolineato l’importanza di sostituire eventuali partenze con giocatori di pari livello. Iervolino ha mostrato un atteggiamento aperto al cambiamento, sottolineando la volontà di dare continuità al progetto del club.