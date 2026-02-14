I Premi dei Veterani dello Sport di Salerno

L’anno della Sezione salernitana dei Vetrani dello Sport UNVS intitolata a Guido Roma si è aperto con la cerimonia di premiazione degli sportivi che si sono distinti nell’anno 2025.

Il Premio “Andrea Fortunato” – Atleta dell’Anno 2025 è andato a Michela Landi, la schermitrice che si sta facendo largo ai massimi livelli anche delle competizioni internazionali;

Il Presidente Giuseppe Forestiero si è aggiudicato il Premio “Domenico Varricchio” come dirigente dell’anno, per i brillanti risultati del “progetto” dell’ASD Salerno Rugby

Tecnico dell’anno 2025 (Premio “Aldo De Luca”) al maestro Vincenzo Casella (pugilato)

Il Premio “Simone Vitale” come Giovane Speranza dello Sport 2025 è stato assegnato ad Antonio Moffa, campione d’Italia di karate con la Olympic Planet di Mercato San Severino

Arbitro dell’anno 2025 (Premio Giovanni Di Giacomo) è stata votata Giuliana Bellizia, arbitro internazionale di scherma.

E’ tornato a Salerno, dove è nato ed ha mosso i primi passi nel mondo dell’informazione, Fabrizio Salvio, brillante penna di Sportweek, il magazine della Gazzetta dello Sport, premiato come Giornalista dell’anno 2025

Come Atleta paralimpica dell’Anno è stata premiata la canottiera Carolina Foresti, paraolimpionica a Parigi.

Il Premio alla memoria è andato al ricordo di Antonio Senatore, anima del volley salernitano, da poco scomparso.

Un Premio speciale, come Amico dello Sport, è stato assegnato al Dirigente scolastico Prof. Antonio Pizzarelli, inventore e artefice delle mini-olimpiadi, che nella realtà ISTITUTO COMPRENSIVO “NUCERIA” di Nocera Superiore, coinvolgono centinaia di mini-atleti e le loro famiglie, con la guida di insegnati appassionati e il concorso di atleti, tecnici e dirigenti affermati, quali “motivatori” dei giovanissimi sportivi.

Uno riconoscimento particolare è stato assegnato dal Presidente dell’UNVS Salerno, Oreste Pastore, alla Roller Salerno, rappresentata dal Dr. Gianfranco Camisa.

Ai pattinatori salernitani, artefici di una storia sportiva ricca di successi e ancora viva di impegno e partecipazione di atleti, tecnici, dirigenti e appassionati, è stata negata la possibilità di dare continuità alle attività, “sacrificati” ad un progetto che non ha tenuto conto – con l’abbattimento del palaTulimieri per far posto ad una struttura “mobile” per il calcio professionistico – di tanta storia, passione e impegno.

Tutto ciò, senza che fosse offerta dall’Amministrazione una alternativa, in una città che soffre grandemente di una crisi di impianti destinati alla pratica sportiva, ma insegue “sogni” di grandezza dei quali agli sportivi “veri”, che si dibattono nelle più grandi difficoltà per allenarsi e gareggiare, sfugge la ragione.

Con un brindisi ed un grande “in bocca al lupo” a tutti i premiati, il Consiglio dell’UNVS Salerno “Guido Roma”, con il Presidente Pastore, il Vice Presidente Giacomo Gatto, la Past President Giovanna Trtorella ed i Consiglieri Miranda Gallo, Mario Baldi, Angelo Michele Ferrara e Dalmazio Sapere, ha accolto nel sodalizio i nuovi iscritti, dando appuntamento ai prossimi incontri ed eventi.