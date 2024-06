I Metalmeccanici della Fim-Cisl di Salerno ospiteranno il Segretario Ferdinando Uliano

Venerdì i Metalmeccanici della Fim-Cisl di Salerno avranno l’onore di ospitare all’interno del proprio Consiglio Generale il Segretario Generale Nazionale della categoria, Ferdinando Uliano. Questo consiglio è stato organizzato alla vigilia di un importante appuntamento della categoria, infatti con gli ultimi aumenti di giugno 2024 (pari a 137,52€ per un livello intermedio) legati ad un meccanismo di recupero del potere d’acquisto del denaro che ha preso come base di calcolo l’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea), le organizzazioni sindacali hanno indetto un nuovo tavolo di trattative con le associazioni datoriali per ridiscutere sia la parte normativa che economica del prossimo triennio. In questo particolare momento diventa ancora più rilevante l’incontro con il Segretario Generale Nazionale Ferdinando Uliano che ha scelto Salerno per potersi confrontare con i metalmeccanici e portare le loro istanze al tavolo delle trattative nazionali, nella discussione si parlerà di contrattazione di secondo livello, di formazione, di welfare integrativo, di Esg, di salute e sicurezza, di parità di genere nonché della conciliazione vita/lavoro proponendo con forza il tema delle 35 ore settimanali. La Fim-Cisl di Salerno guidata dal Vincenzo Ferrara ha organizzato l’evento alle ore 9:30 alla Camera di Commercio di Salerno prevedendo anche la partecipazione di Confindustria rappresentata per l’occasione dall’attuale vicepresidente salernitano Pierluigi Pastore, ovviamente vista l’importanza dell’evento saranno presenti i vertici regionali della Fim-Cisl Campania con Giovanna Petrasso e Giuseppe De Francesco, nonché la Segretaria Generale dell’Unione Sindacale Territoriale di Salerno Marilina Cortazzi. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per una giornata di approfondimenti su tematiche di attualità sindacale che vedono ancora una volta protagonisti i metalmeccanici della Fim-Cisl Salerno.