I CENTRI VERRENGIA AL FIANCO DELLO SPORT

Si è tenuto ieri il meeting “Riconoscere e prevenire nello sport”, promosso dai centri Verrengia di Salerno
Si tratta di uno dei tanti meeting organizzati negli ultimi anni con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’attività fisica
Noi dei centri Verrengia crediamo fortemente nello sport, che ad oggi rappresenta uno dei PRINCIPALI alleati vincenti nella lotta contro le principali patologie del secolo (cardiovascolari, oncologiche…)
È opportuno ricordare questa storica locuzione latina:
“Mens sana in corpore sano” La tua salute è il nostro impegno