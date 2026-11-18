Angri. Un taglio alla gola, netto, scagliato con violenza da un’arma appuntita, forse un coltellaccio da cucina: così sarebbe morta la 50enne angrese Filomena Assunta Abruzzese trovata cadavere in casa in via don Carlo La Mura ad Angri lunedì mattina da uno dei due figli, l’altro fino a ieri sera è rreperibile da domenica presumibilmente da quando la madre è stata uccisa. Sarebbe stato avvistato a Napoli e avrebbe le ore contate. Proprio sul 28enne secondogenito della donna i militari della Stazione di Angri e del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore agli ordini del maggiore Salvatore Beneduce hanno stretto le indagini perchè collegano quella irreperibilità con il delitto. Indagini inoltre estese anche nella cerchia familiare della 50enne. L’aggressione potrebbe essere iniziata nella camera da letto, forse mentre la donna riposava e avrebbe interessato anche il corridoio e un piccolo vano dell’abitazione. Sarà l’autopsia, che dovrebbe essere effettuata tra domani e venerdì, a chiarire le cause del decesso e se la donna si sia difesa prima di subire il colpo mortale che le ha reciso l’aorta. Era stato uno dei due figli a scoprire la mamma morta lunedì mattina intorno alle 5,30 e proprio lui ha allertato i soccorsi: sul posto oltre i volontari del 118 sono giunti anche i militari dell’arma, i primi hanno costatato il decesso della 50enne mentre le forze dell’ordine con il supporto della scientifica- informata la procura di Nocera Inferiore- hanno cominciato l’attività di indagine partendo dai rilievi all’interno dell’abitazione. E sin dal primo momento era stata presa in considerazione la lite familiare finita male con particolare attenzione sul secondo figlio della donna (rimasta vedova da un po di tempo) il quale viveva con lei: sarebbe sparito da domenica e secondo gli inquirenti da quando la donna sarebbe stata uccisa. Poi la scoperta qualche ora più tardi, lunedì mattina, quando il secondo figlio preoccupato dal fatto che il fratello e la madre non rispondevano alla sua chiamata si era recato nel vicino appartamento in via La Mura dove ha trovato la donna priva di vita tra un lago di sangue,