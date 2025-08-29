Gragnano, ucciso uomo del clan Di Martino - Le Cronache Cronaca
Gragnano, ucciso uomo del clan Di Martino
Agguato in strada a Gragnano, nel Napoletano. Colpito da 5 proiettili in via Cappella della Guardia, è morto Alfonso Cesarano, 35enne già noto alle forze dell’ordine e ritenuto vicino al clan Di Martino. Sul posto, impegnati nelle indagini, carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.

