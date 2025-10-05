Gp Indonesia, prima vittoria per Aldeguer. Marc Marquez cade e rimedia una frattura - Le Cronache
Partiti, Follini: “Sono vivi quando discutono, e anche quando litigano”
‘Che Tempo Che Fa’ riparte, da Richard Gere a Dan Brown gli ospiti di oggi domenica 5 ottobre
Cava. Multe annullate, 4 indagati
Modena, tunisino ucciso con arma da taglio: indagano carabinieri
Gp Indonesia, prima vittoria per Aldeguer. Marc Marquez cade e rimedia una frattura

  • Ottobre 5, 2025
(Adnkronos) – Arriva la prima vittoria in MotoGp per Fermin Aldeguer che oggi, domenica 5 ottobre, vince il Gp di Indonesia con la Ducati Gresini dominando sul circuito di Mandalika. Sul podio si piazzano anche Pedro Acosta e Alex Marquez, terzo. Tutti approfittano delle cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati), con l'italiano che ha steso il campione del mondo al primo giro: entrambi sono finiti al centro medico per controlli, con Marc Marquez che ha rimediato una frattura alla clavicola destra e farà una TC per capire se è da operare o meno. 
Scivolato durante la gara anche Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale, mentre si trovava in ultima posizione. Ai piedi del podio Brad Binder (Ktm) davanti al migliore degli italiani Luca Marini (Honda), che termina quinto. Subito dietro Raul Fernandez e Fabio Quartararo, ottavo Franco Morbidelli e nono Fabio Di Giannantonio. Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Indonesia di oggi:  
1. Fermin Aldeguer (SPA) – BK8 Gresini Racing MotoGP – Ducati
 2. Pedro Acosta (SPA) – Red Bull KTM Factory Racing – KTM  3. Alex Marquez (SPA) – BK8 Gresini Racing MotoGP – Ducati 4. Brad Binder (RSA) – Red Bull KTM Factory Racing – KTM  5. Luca Marini (ITA) – Honda HRC Castrol – Honda 6. Raul Fernandez (SPA) – Trackhouse MotoGP Team – Aprilia 7. Fabio Quartararo (FRA) – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – Yamaha  8. Franco Morbidelli (ITA) – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Ducati  9. Fabio Di Giannantonio (ITA) – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Ducati  10. Alex Rins (SPA) – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – Yamaha  11. Miguel Oliveira (POR) – Prima Pramac Yamaha MotoGP – Yamaha 12. Johann Zarco (FRA) – Castrol Honda LCR – Honda  13. Somkiat Chantra (THA) – Idemitsu Honda LCR – Honda  14. Jack Miller (AUS) – Prima Pramac Yamaha MotoGP – Yamaha Ecco la classifica piloti aggiornata:  
1. Marc Marquez (Ducati) – 545 punti, già campione del mondo
 2. Alex Marquez (Ducati) – 362 punti 3. Francesco Bagnaia (Ducati) – 274 punti 4. Marco Bezzecchi (Aprilia) – 254 punti 5. Pedro Acosta (KTM) – 215 punti 6. Franco Morbidelli (Ducati) – 207 punti 7. Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 191 punti 8. Fermin Aldeguer (Ducati) – 181 punti 9. Fabio Quartararo (Yamaha) – 158 punti 10. Johann Zarco (Honda) – 128 punti 11. Brad Binder (KTM) – 118 punti 12. Raul Fernandez (Aprilia) – 112 punti 13. Luca Marini (Honda) – 108 punti 14. Enea Bastianini (KTM) – 89 punti 15. Joan Mir (Honda) – 77 punti 16. Maverick Viñales (KTM) – 72 punti 17. Ai Ogura (Aprilia) – 70 punti 18. Jack Miller (Yamaha) – 60 punti 19. Alex Rins (Yamaha) – 51 punti 20. Jorge Martin (Aprilia) – 34 punti 21. Miguel Oliveira (Yamaha) – 32 punti 22. Pol Espargaró (KTM) – 16 punti 23. Takaaki Nakagami (Honda) – 10 punti 24. Lorenzo Savadori (Aprilia) – 8 punti 25. Augusto Fernandez (Yamaha) – 8 punti 26. Somkiat Chantra (Honda) – 6 punti 27. Aleix Espargaró (Honda) – 0 punti —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

