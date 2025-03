Giunta elezioni Senato: elezione Gaudiano ok

La Giunta delle elezioni e immunità del Senato ha riconosciuto non contestabile l’elezione in Campania della senatrice Felicia Gaudiano del M5s, che è subentrata a Francesco Castiello scomparso il 31 dicembre scorso, dichiarandola valida. L’atto è stato quindi convalidato dall’Aula del Senato, come ha riferito ufficialmente la vicepresidente Licia Ronzulli. La Giunta ha inoltre rinviato alla prossima settimana il voto sul caso del senatore del M5s ed ex magistrato, Roberto Scarpinato, riguardo al procedimento penale pendente contro terzi davanti alla procura presso il Tribunale di Caltanissetta. E ha infine, incardinato l’esame della richiesta di autorizzazione all’uso di intercettazioni telefoniche nei confronti di Armando Siri, senatore della Lega all’epoca dei fatti.