Giulia De Lellis, la frase che manda in tilt i fan: “È nata Priscilla?”

  Agosto 27, 2025
È nata Priscilla? È bastato un semplice messaggio condiviso sui social per mandare in tilt i fan di Giulia De Lellis. Per un momento, in molti hanno creduto che la figlia dell'influencer e di Tony Effe, all'anagrafe Nicolò Rapisarda, fosse già nata. Ma così non è.  A fare chiarezza ci ha pensato la stessa influencer. Tutto è nato da uno screen di un messaggio ricevuto da un familiare, che recitava: "È Nicolò con i codini, bellissssima, una bambola", commento che Giulia De Lellis ha accompagnato con la didascalia: "I messaggi che ricevo dopo ogni visita della bimba".  Improvvisamente il panico tra i follower, convinti che Giulia avesse già partorito. Allora l'influencer nella storia successiva ha subito smentito con un video in cui mostra chiaramente il pancione: "Solo le mamme che hanno figli hanno capito la mia storia precedente. L'ho dato io per scontato… intendevo quando vai dal ginecologo, oggi ci sono le ecografie in 3D in cui il bimbo si vede benissimo e solitamente dopo ogni visita mando le foto alla mia famiglia per aggiornarli e ricevo sempre gli stessi messaggi 'Ma è Nicolò con i codini'".  La bambina quindi somiglierebbe al papà Tony Effe, ma per la nascita di Priscilla bisognerà attendere ancora qualche giorno. Il parto è ormai imminente, la piccola dovrebbe nascere a fine agosto.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

